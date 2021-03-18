Фестиваль «Крымская Весна» пройдёт в Барнауле

Участие в мероприятиях примет городская молодёжь.

Сегодня, 18 марта 2021 года, в Барнауле пройдут мероприятия, посвященные седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Поэтому в городе на площади Советов с 15:00 волонтеры Победы будут раздавать прохожим ленты триколор и листовки с информацией о присоединении Крыма к России.

В 18:00 будет организована видеоконференция между депутатами молодежных парламентов Барнаула и Республики Крым.

В субботу, 20 марта 2021 года, в рамках фестиваля «Крымская весна» во Дворце культуры Барнаула (ул.А.Петрова, 146а) состоится финальная игра сезона Барнаульской лиги КВН. В ней примут участие шесть команд, начало в 18:00, передаёт пресс-служба мэрии.