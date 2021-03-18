Фоторепортаж: Как прошла церемония «Учитель года Алтая 2021»

Сегодня в концертном зале «Сибирь» прошла торжественная церемония вручения наград лауреатам и победителям конкурса «Учитель года Алтая – 2021» и номинации «Педагогический дебют». Конкурс «Учитель года Алтая» проходит в рамках одной из 10 образовательных инициатив Губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

По итогам конкурсных испытаний была объявлена шестерка суперфиналистов конкурса: это Ольга Максимяк, учитель русского языка и литературы Новониколаевской школы Рубцовского района, барнаульцы Елена Суханова, учитель начальных классов школы №126, Софья Киндякова, учитель математики лицея № 3, и Кирилл Поползин, учитель математики гимназии № 123, Яна Титова, учитель ИЗО Кытмановской школы № 1 и Ольга Пашинина, учитель начальных классов Мирной школы Зонального района.

В итоге победителем стала Софья Киндякова, учитель математики барнаульского лицея № 3.