ГИБДД Барнаула рассказала об изменениях проведения экзаменов на права

Изменения коснутся практической части. Теперь будущие водители будут сдавать экзамены в реальных условиях.

Фото: istockphoto

Теперь экзамена на автодроме не будет, но навыки будущих водителей будут проверять в условиях дорожного движения.

Новые изменения исключают проведение экзаменов на заранее определенных маршрутах. Экзаменационные маршруты будут состоять из дорог и территорий, на которых проводятся экзамены, что позволит исключить возможность их заучивания кандидатами в водители.

Экзамен на право управления мотоциклами не изменился. Он будет проходить на площадках закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов.

В ГИБДД также определили минимальные и максимальные сроки, в которые можно пересдать экзамен. Пересдать теорию можно не ранее, чем через 7 и не позднее 30 календарных дней, а практический экзамен − не ранее чем через 7 и не позднее 60 календарных дней со дня сдачи предыдущего соответствующего экзамена.

Теперь результаты экзаменов будут аннулироваться. В случае удовлетворения жалобы кандидата в водители на результат проведения экзамена, признания представленных кандидатом в водители документов подложными (поддельными), получения от компетентного органа иностранного государства информации об отсутствии сведений о выдаче иностранного водительского удостоверения либо установления нарушений при проведении экзамена результаты такого экзамена подлежат аннулированию.

Более подробную информацию можете получить по ссылке.