В этом году в Барнауле начнется строительство двух спорткомплексов

Физкультурно-оздоровительные комплексы построят в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни». О планах по возведению спортобъектов в Барнауле на пресс-конференции рассказал Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

Один из ФОКов появится на ул. Юрина на территории спорткомплекса “Лабиринт”. Фото Ярослава Махначёва.

Новые физкультурно-оздоровительные комплексы появятся на ул. Юрина на территории спорткомплекса «Лабиринт» и на ул. Сиреневой, 12. Проектно-сметная документация уже подготовлена, стоимость каждого объекта около 150 миллионов рублей, точная сумма станет понятна после определения подрядчиков и заключения контрактов. Строительство намечено на 2021 и 2022 годы, в 2023 ФОКи введут в эксплуатацию.

Как именно будут наполнены новые объекты, пока точно не определено.

– Это типовые проекты с универсальным игровым залом. ФОКи подойдут игровикам, представителям единоборств и других видов спорта, так что о конкретике говорить пока рано. Алтайский край находится в зеленой зоне нацпроекта, в планах на 2024 год стоит выделение региону еще 180 миллионов рублей на строительство спортобъектов, а потенциально можем претендовать еще на один объект на 250 миллионов. Возможно, это уже будет какой-то целевой проект под определенные нужды. Когда появится ясность, можно будет говорить, где какой вид спорта будет резидентов, – говорит Алексей Перфильев.

В рамках проекта «Спорт – норма жизни» в этом году в Бийске начнется строительство ледовой арены, а 12 краевых спортшколам выделят на развитие 18 миллионов. Всего же в рамках проекта за пять лет Алтайский край получит (с учетом уже выделенных и освоенных сумм в 2019 и 2020 году) 1,1 миллиард рублей, причем эта цифра может быть увеличена благодаря успешной работе и достигнуть 1,5 миллиарда.

Также в 2021 году должно возобновиться строительство ледовой арены на пр. Сибирском. Её возведение на месте бывшего стадиона «Мотор» было заморожено на несколько лет из-за банкротства прошлого подрядчика. Объект удалось включить в краевую адресную инвестиционную программу. Его общая стоимость порядка 850 миллионов рублей, из них 150 запланированы на 2021 год. В ближайшее время должны начаться конкурсные процедуры по определению подрядчика.

В 2021 году в Барнауле возобновится строительство ледового стадиона на пр. Сибирском. Фото Ярослава Махначева.

Алексей Перфильев рассказал о судьбе лыжно-биатлонного комплекса училища олимпийского резерва в Сухом логу. Сейчас лыжная трасса проходит через территорию стрелкового комплекса, из-за чего у спортсменов возникают проблемы в тренировочном процессе. По словам министра, существует проекты обводной трассы, которая пройдет по новому участку, а также реанимации бывшей лыжной базы котельного завода. К решению этих вопросов планируют приступить в следующем году, после того как в этом завершатся ремонтные работы в самом училище олимпийского резерва.