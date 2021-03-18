В России предложили лишать машин за «пьяные» ДТП c жертвами

Такой законопроект внесло в Госдуму Госсобрание Башкортостана.

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Конфисковать автомобили предлагают у нетрезвых водителей, по вине которых произошло ДТП с жертвами и пострадавшими. Поправки у Уголовный кодекс предполагают, что забирать транспорт будут у тех, по вине которых пострадавшие получили тяжкий вред здоровью или произошла смерть одного, двух или более лиц.

Однако в Правительстве данную инициативу не поддержали: в своем официальном отзыве кабмин указал, что собственник автомобиля мог передать его осужденному, не подозревая, что он станет виновником ДТП. И если изымать авто у собственника, не признанного виновным в совершении преступления, то это будет противоречить Конституции РФ, передаёт «Российская Газета».