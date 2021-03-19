17 машин арестовали у жительницы Барнаула из-за долгов

Теперь ей нужно решить: либо заплатить 6 млн рублей, либо попрощаться с автомобилями.
Поводом для ареста 17 машин у жительницы Барнаула стали внушительный долг и административный штраф.
Судебные приставы возбудили сводное исполнительное производство в отношении женщины на сумму более 6 миллионов рублей.
Сотрудниками УФССП России по Алтайскому краю был объявлен розыск имущества должницы. В ходе оперативных мероприятий к женщине применены меры принудительного исполнения — арестованы 17 автотранспортных средств.
В случае неуплаты имеющихся долгов арестованное имущество будет передано на принудительную реализацию.