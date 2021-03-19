Алтайские спасатели достали мужчину из-под обрушившейся крыши

Ему придавило ногу деревянными балками.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Спасение жителя посёлка Красный Маяк Смоленского района произошло 18 марта 2021 года.

Сообщение о случившемся поступило на пульт диспетчера от работников скорой помощи в 18:04.

Прибыв к месту вызова и поднявшись наверх здания пожарные обнаружили, что под завалами чердака находится мужчина, который был в сознании и просил о достать его левую ногу. Спасатели убрали все тяжёлые деревянные балки кровли и освободили мужчину. После того, как медики на месте наложили шину на ногу, сотрудники чрезвычайного ведомства, уложив его на жесткий щит, при помощи строп спустили его на землю и доставили в машину скорой помощи, передаёт ГУ МЧС России по Алтайскому краю.