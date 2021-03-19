Барнаул столкнулся с дефицитом кондукторов в 2020 году

Об этом сообщил глава Барнаула Вячеслав Франк в рамках отчета об итогах за 2020 год.

По его словам, на работу городского пассажирского транспорта сильно повлияла пандемия. Эта отрасль серьёзно пострадала.

«Был значительно сокращен выход подвижного состава на линию, наблюдается острый дефицит кондукторов и водителей. В настоящее время пассажиропоток выравнивается, но еще не восстановился», — сообщил глава Барнаула.

В 2021 году планируется проанализировать пассажиропоток на территории города и оптимизировать маршрутную сеть.

Вячеслав Франк отметил, что общественный транспорт Барнаула требует обновления. На сегодняшний день уже ведутся переговоры с представителями корпорации ВЭБ, создаётся комплексная схема транспортного обслуживания населения.

Глава города также заявил, что вскоре Алтайский край бесплатно получит 10 модернизированных трамваев благодаря договоренности Губернатора Алтайского края и мэра Москвы.