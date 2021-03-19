Из барнаульского зоопарка увезут двоих львят

Печальной новостью с жителями Барнаула поделился заместитель директора барнаульского зоопарка Александр Чеботарев на своей странице в Instagram.

«Наши Адам и Соня скоро уедут жить в другой зоопарк», — сказал он.

Однако в какой город переедут животные, Чеботарёв не сообщил.

Чтобы попрощаться с львятами, можно посетить зоопарк в выходные. Все желающие смогут покормить диких котят мясом курицы.