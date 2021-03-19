На базе АлтГТУ откроют инжиниринговый центр

Инжиниринговый центр «Химбиомаш» начнет работать на базе Алтайского государственного технического университета в этом году.

Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ давно сотрудничает с предприятиями Барнаула. Фото пресс-службы АлтГТУ

База есть

Консультации, научные исследования, разработка проектов для барнаульских производств – именно такие услуги будет оказывать инжиниринговый центр «Химбиомаш» на базе АлтГТУ. По большому счету, подобной работой технический вуз занимается уже не первый год. Однако «Химбиомаш» как отдельная структура даст больше возможностей и для молодых ученых вуза, и для промышленности региона.

– Существенно упрощает взаимодействие тот факт, что университет входит в состав четырех краевых промышленных кластеров: аграрного машиностроения, биофармацевтического, энергомашиностроения и композитного кластера, а в пятом кластере – Барнаульском химическом – мы имеем статус партнера. Это, на мой взгляд, обеспечивает самый короткий путь для внедрения научных разработок в производство, – подчеркивает ректор АлтГТУ Андрей Марков.

О планах по созданию инжинирингового центра ректор АлтГТУ рассказал на заседании Правительства Алтайского края, посвященном обсуждению стратегии развития региона, 10 марта. По его словам, у вузов Алтайского края имеется значительный потенциал, и они должны подключиться к решению задач по реализации Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года.

На заседании Андрей Марков отметил, что более 35 миллионов рублей – а это почти половина вузовского бюджета на науку – формируется за счет проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказам промышленных предприятий.

По профилю

Инжиниринговый центр расположится на уже имеющихся площадях в университете.

– Будут создаваться новые лаборатории и переоборудоваться имеющиеся: на этот год запланировано около 300-400 кв. м площадей на модернизацию, – уточняет руководитель будущего центра Александр Беушев, и.о. проректора по НИР, директор Института биотехнологии, пищевой и химической инженерии.

Работа «Химбиомаша» охватит не все направления, по которым обучают студентов политеха. Профиль центра – химия и пищевая биотехнология, а также машиностроение, обязательно связанное с этими двумя областями.

Какие заказы от предпринимателей готовы выполнять в вузе?

– С точки зрения пищевой биотехнологии – мы можем разработать новую продукцию, рецептуру, адаптировать его для промышленного производства, получить на него сертификат качества – в состав инжинирингового центра будет входить центр исследования продуктов и сырья, – перечисляет Александр Беушев. – С точки зрения химии – разработать новую рецептуру для резиновой смеси, для новых полимерных материалов, составить технологическую схему того или иного химического процесса.

Конечно, в рамках вуза можно было бы развиваться и в других областях – энергомашиностроении, строительстве, архитектуре, – но по условиям создания инжинирингового центра, в его составе должны быть не более двух-трех сфер деятельности. Так что другие вузы могут создавать свои профильные центры без риска конкуренции.

Субсидии помогут

– Создание инжиниринговых центров в нашем вузе давно уже планировалось, назревало, а тут объявили федеральный конкурс на предоставление субсидий, и ректор обратился ко мне как к директору ИнБиоХим для того, чтобы мы составили заявку, – рассказывает Беушев. – Можно сказать, что сам ректор был инициатором проекта. Над проектом работала довольно большая группа, мы составили заявку, и так получилось, что выиграли. Конкурс был объявлен Правительством РФ и Министерством науки и высшего образования, в нем участвовало больше ста вузов и научно-исследовательских организаций, до конкурса было допущено 106, выиграли 11.

Инжиниринговый центр «Химбиомаш» создается при поддержке Правительства Алтайского края с привлечением 84 миллионов рублей из федерального бюджета. Его основная целевая аудитория – предприятия Барнаула и Алтайского края.

Предполагается, что федеральные субсидии будут обеспечивать новый центр в течение трех лет. Эти годы уходят на то, чтобы встать на ноги и потом развиваться самостоятельно. После проект выходит на самофинансирование.

– Взаимодействие с предприятиями уже налажено, но, скажем честно, материально-технического оснащения вуза недостаточно для каких-то особых целей, – признается Александр Беушев. – Открытие инжинирингового центра позволит улучшить нашу лабораторно-приборную базу и оказывать услуги более широко.

Техника будет закупаться в течение всего срока финансирования. Как уточняют в вузе, планируется приобрести исследовательское, лабораторное, полупромышленное оборудование – но не разом, а по мере поступления заказов, чтобы отталкиваться от нужд реального сектора экономики.

Молодежная наука

Проектные группы будут создаваться тоже для конкретных проектов. В зависимости от сложности и специфики, в их состав могут входить как маститые ученые, так и аспиранты, студенты и, может быть, даже школьники – из числа тех, которые обучаются в центре «Наследники Ползунова».

А проекты можно будет осваивать как дипломные, и, скорее всего, так и будет, прогнозирует Александр Беушев.

– Я думаю, наука в вузе будет от этого только прирастать и к тому же приобретет немного другой оттенок. Сейчас научные исследования студентов чаще всего фундаментальные, теоретические. А когда мы будем делать научные разработки под определенные заказы, студенческая наука станет более практикоориентированной.