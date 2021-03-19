На какую поддержку могут рассчитывать социальные предприниматели

До 1 мая в Алтайском крае формируется реестр социальных предпринимателей. Какие возможности это открывает перед бизнесом с особым статусом и как его сделать коммерчески успешным?

Пансионат “Новые зори” – один из примеров предпринимательства, направленного на решение социальных задач. Фото предоставлено Павлом Ракитным

– Это бизнес про сердце, он создается не ради личного обогащения, – характеризует социальное предпринимательство Павел Ракитный, управляющий медико-социального пансионата в Барнауле «Новые зори», ставший лучшим социальным бизнесом в сфере обслуживания. Год назад его учредитель Жанна Чичканова открыла на базе заброшенной больницы пансионат, где предоставляют услуги по уходу и проживанию пожилых людей. И делают это на европейском уровне.

Это лишь один из примеров социального бизнеса. В 2019 году понятие «социальное предпринимательство» было закреплено на законодательном уровне, тем самым выделено в отдельную категорию МСП. Также были обозначены меры господдержки, необходимые для его развития.

– Под термином «социальное предпринимательство» понимается деятельность, сочетающая черты социальной миссии и бизнеса, – поясняет руководитель Центра инноваций социальной сферы Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства Ольга Власова. – Социальный предприниматель движим осознанием своей миссии – сделать что-то, изменить мир к лучшему: кому-то облегчит боль, кому-то даст шанс на достойную жизнь, детям принесет новые знания и радость, а родителям – уверенность в их будущем. Это больше, чем бизнес в традиционном его понимании, это желание и готовность вовлекаться в перемены, становиться драйвером социальных преобразований.

Чем помочь?

Согласно закону о социальном предпринимательстве, такой бизнес должен соответствовать четким критериям, среди которых трудоустройство социально незащищенных групп (людей с ограниченными возможностями, сирот, пенсионеров, беженцев, переселенцев и т.п.), производство товаров (работ, услуг) для таких категорий граждан, достижение общественно полезных целей. Социальные предприниматели создают условия и возможности для тех, кто хочет и может работать, но в силу объективных причин не конкурентен на рынке труда. Причем недостаточно трудоустроить одного такого сотрудника и претендовать на статус социального предприятия. Это должно быть кадровой политикой – таких работников должно быть более двух и их доля в штатной численности – более 50%. Есть такие проекты, как «Лавка добра», помогающая реализовать творческий потенциал исключительно людей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивая им таким образом и занятость, и социализацию. А реализация созданной их руками продукции дает им дополнительный доход.

323 социальных предприятия получили господдержку ЦИСС в 2020 году.

По оценкам ЦИСС, в Алтайском крав критериям социального предпринимательства соответствуют порядка 2000 субъектов МСП. Традиционно это бизнесы в сферах культуры, дошкольного и дополнительного образования.

– За каждой историей – большой или маленькой – стоит конкретная личность. В социальное предпринимательство часто приходят люди, лично столкнувшиеся с какой-либо социальной проблемой, в результате помогают в ее решении и другим, – говорит Ольга Власова.

К таковым можно отнести семейный клуб «Осьминожки», ставший в 2020 году победителем в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья». Создавался он изначально для организации досуга и развития маленьких барнаульцев, и уже это делает его социальным предприятием, поскольку относится к общественно-полезной деятельности. Практически с первых дней среди клиентов клуба была жительница Барнаула, у которой двое детей с ДЦП. Глядя, как женщина разрывается между двух сложных ребятишек, учредитель «Осьминожек» Юлия Белянина задумалась, чем могла бы ей помочь.

– Оказалось, существуют субсидии, которые позволяют обеспечить бесплатное обслуживание таких деток в частных центрах, компенсируя предпринимателю расходы на заработные платы сотрудникам, оборудование, чтобы не уйти в минус, – поясняет Юлия Белянина.

Сегодня в Центре порядка 10 подобных семей. На каждого субсидию не оформишь, но предусмотрена для данной категории система скидок.

– Многие путают социальное предпринимательство с благотворительностью, – считает бизнесмен. – С одной стороны, в наших силах решать социально-значимые вопросы, но при этом мы должны быть нацелены на самоокупаемость, получение дохода, достаточного для содержания компании и выполнения обязательств перед сотрудниками. Чтобы такой бизнес не был убыточным, требуется господдержка.

И благодаря принятию закона о социальном предпринимательстве ожидается усовершенствование механизмов государственно-частного партнерства в образовании, культуре и в сфере социальной защиты.

Все – в реестр

С 2020 года в регионах началось формирование перечней субъектов МСП, признанных социальными предприятиями. В Алтайском крае такой статус в прошлом году получили 40 социальных предпринимателей. Официальный статус позволяет претендовать на специальные меры государственной поддержки.

– Наше предприятие состоит в реестре социальных предпринимателей, сделать это не сложно, – говорит Павел Ракитный. – Надо понимать, что бизнес этот не высокомаржинальный, и какие-то проблемы можно решить путем коллаборации (сотрудничества. – Прим. ред.) с коллегами. Так, в январе мы осуществили с «Лавкой добра» совместный проект. В пансионат приезжали талантливые умельцы из общества слепых, занимались рукоделием с нашими подопечными. Плюс ко всему существуют льготы для социального предпринимательства, ЦИСС оказывает помощь по продвижению, консультирует в вопросах финансового планирования, маркетинга.

Для получения статуса «социальное предприятие» необходимо до 1 мая подать пакет документов в управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры или через Центр «Мой бизнес». Решение об официальном признании предприятия социальным принимается специальной комиссией. Статус «социального предприятия» нужно подтверждать ежегодно.

В Алтайском крае уже действуют налоговые льготы для отдельных видов социально-предпринимательской деятельности, предоставляются микрозаймы по сниженным процентным ставкам. Социальный бизнес включен в приоритетные сферы экономики региона для государственной поддержки в виде грантов на реализацию проектов до 2 млн руб.

В этом году также планируется предоставление субъектам МСП, вошедшим в Реестр социальных предприятий, грантов в размере до 500 тыс. руб. на реализацию новых проектов или расширение действующих. Предполагается финансовое обеспечение расходов предпринимателей на аренду и ремонт помещений, приобретение основных средств, оборудования, оплату коммунальных услуг и др. – Центром «Мой бизнес» дополнительно формируется комплекс услуг для продвижения проектов социальных предприятий, входящих в Реестр, – добавляет Ольга Власова. – В частности, услуги по разработке и продвижению бренда, изготовлению сайтов и рекламно-информационных материалов. Социальные предприниматели получают преференции при аренде помещений в Центре «Мой бизнес». И мы надеемся, что пакет мер поддержки социальных предприятий будет расширяться. Сегодня, например, обсуждается вопрос о специальных льготных кредитных продуктах для социальных предпринимателей.