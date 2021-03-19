Уровень безработицы в Барнауле в 2020 году оказался самым низким в Сибири

Об этом сообщил глава Барнаула Вячеслав Франк в рамках отчета об итогах за 2020 год.

В прошлом году в городе было создано больше 3 тысяч новых рабочих мест, зарегистрировано 6 378 самозанятых граждан, отметил Вячеслав Франк.

В Барнауле идёт реализация национальных проектов в сфере повышения производительности труда и поддержки занятости, что позитивно влияет на ситуацию в промышленности. Адресная работа ведется на 28 предприятиях — участниках проекта, в 2019 году их было 17.

Принятые меры стабилизировали ситуацию на рынке труда, что привело к минимальному значению безработицы среди регионов Сибири.