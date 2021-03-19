В Барнауле арестовали директора частного детсада Happy Baby

Она обвиняется в мошенничестве.

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Учредитель и директор НДОУ Happy Baby похитила 14 млн рублей бюджетных денег. Они были перечислены управлением образования Алтайского края на банковский счет частного детского сада.

Это произошло в 2015 году. Обвиняемая разработала план для получения субсидии от Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края для якобы возмещения понесенных расходов по оплате выкупа помещений. Путем предоставления заведомо ложных сведений о цене приобретаемого помещения, женщина решила похитить принадлежащие управлению деньги. Она завысила сведений о цене приобретаемого помещения.

Преступление выявлено при содействии сотрудников Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

По ходатайству следствия суд решил изолировать обвиняемую на период предварительного следствия, избрав ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Расследование продолжается, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.