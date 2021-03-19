В Барнауле в 2020 году получили финансовую поддержку больше 100 спортивных организаций

Об этом глава Барнаула заявил в рамках отчета об итогах за 2020 год.

51 социально значимый проект и 55 организаций спортивно-массовой направленности поддержали за счёт средств городского бюджета.

По словам Вячеслава Франка, в Барнауле на 46 объектов увеличилось количество спортивных сооружений.

«Построены и реконструированы за счет федеральных, краевых, муниципальных и частных средств гребной канал, стадион „Динамо“, ледовый дворец „Титов-Арена“, новый 25-и метровый бассейн „Магис“ и другие объекты», — сообщил глава города.

Он также заявил, что в 2021 году в рамках нацпроекта «Демография» начнут строить два спорткомплекса, в рамках муниципально-частного партнерства — одного спортивного комплекса на территории Барнаула.

Отметим, что всего в 2020 году на территории города проведено 324 физкультурных мероприятия, работало 429 спортивных организаций. Пропаганда здорового образа жизни способствовала увеличению доли населения, постоянно занимающегося физкультурой и спортом. По итогам года она достигла 49,3%.