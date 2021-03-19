В пригороде Барнаула проведут гонку мотолыжных экипажей

В воскресенье, 21 марта, в поселке Затон состоятся краевые соревнования по скийорингу – гонке мотолыжных экипажей.

В Затоне проведут соревнования по скийорингу. Фото Ярослава Махначёва.

По правилам мотоциклист тянет за собой на веревке лыжника. За контрольное время заезда, 10 минут, экипаж должен преодолеть максимальное количество кругов по зигзагообразной снежной трассе. По наибольшей сумме набранных кругов будет определен победитель.

В соревнованиях участвуют представители военно-патриотических, туристических и мото-клубов, в зависимости от возраста их разделят на несколько классов: мини-юниор (до 14 лет), «А»- до 16 лет, «В»- до 18 лет и «Свободный» – без ограниений по возрасту и кубатуре мотоцикла, девушки будут соревноваться отдельной группой.

Начало гонок в 9.30, место проведения – поляна у моста через протоку по дороге из Барнаула в Затон.