В третье воскресенье марта свой профессиональный праздник отмечают работники сферы бытового обслуживания и ЖКХ

В Барнауле на этой неделе чествуют передовиков важнейших отраслей жизнеобеспечения краевой столицы – ЖКХ и сферы обслуживания. Среди награжденных городскими и краевыми наградами будут восемь представителей управляющей компании «Ресурс». Накануне профессионального праздника мы побывали в компании, работу коллектива которой так высоко оценили.

Дворника Петра Басинцева знают знают жильцы не только 171-го дома на ул. Северо-Западной. Фото Михаила Полубедова

С руководителем «Ресурса» Татьяной Тюиной встретились не в главном офисе, а в слесарке, в цокольном этаже одного из домов на улице Северо-Западной.

– Компания была образована в декабре 2014 года. Получили лицензию и уже в январе 2015 года первые дома перешли к нам. Сначала их было 16. Начали работать. Жители соседних домов оценили, стали переходить под наше управление, – рассказывает руководитель. – За пять лет жилой фонд у нас увеличился в два раза, и сегодня мы обслуживаем 30 домов. Ни один дом не ушел. Фонд, конечно, старый, люди живут в основном пожилые, не богатые. Но эти люди знают цену труду. И ценят работу наших слесарей, мастеров, дворников, девчонок – техников-смотрителей. Они для многих жильцов как семейные доктора, консультанты, помощники. Не только с квитанциями помогут разобраться или какую-то неисправность устранить, но и скорую вызовут, и если нужно, в аптеку сходят, лекарства купят. Особенно пенсионеры со всеми своими житейскими проблемами идут, как они по старинке говорят, в ЖЭК, то есть к нам. И мы никогда не отказываем.

– Татьяна Михайловна, специалисты на улице не валяются, а те, что валяются, никому не нужны. Как вам удалось сформировать такой коллектив, что восемь ваших работников к профессиональному празднику будут поощрены городскими и краевыми наградами?

– Часть людей перешли вместе с домами. Слесари знали дома, которые обслуживали, поэтому оформились в нашу компанию. Сначала по договорам подряда, потому что не верили в обещания о своевременной зарплате, а в то время в городе ее еще кое-где задерживали. Мы ни разу не задержали. И сегодня зарплата у нас такая же, как в среднем по отрасли. Мужчине что главное? Семью достойно содержать. И если он может это сделать, работая на своей работе, что ему бегать? Есть заслуга и управленческого звена. Люди видят, что мы ценим их труд. И отношение у нас одинаковое, можно сказать, с пиететом и к инженеру, и к сантехнику. Поговорите с Сергеем Возовиковым. Он у нас с первых дней работает. И до образования нашей компании лет десять на этом участке уже трудился.

Тест на профпригодность

Сергей Возовиков родился и жил в Казахстане, в селе. Получил профессию токаря, отслужил в армии, выучился на шофера, женился, пошли дети, но в селе работы становилось все меньше. Дочки подрастали. Семья переехала в Россию, в Барнаул.

– Я человек в этой профессии совершенно случайный, – смеется Сергей. – Это было начало 2000-х годов, с работой трудно. Первое время я брался за любую. И водителем работал, и охранником, и на парковке. Семью нужно было кормить. Квартиру снимали. Потом знакомый сказал, что в ЖЭК требуется слесарь-сантехник. Для меня слесарь – это было понятно, а в сантехнике я понимал на бытовом уровне. Дома на кухне, конечно, мог кран заменить. А в городских многоквартирных домах элеваторы, разводка системы отопления, манометры, теплообменники – темный лес. Пришел, сразу сказал: «Работать хочу, но не умею». Мастер спрашивает: «Знаешь, в какую сторону гайки закручиваются, а в какую откручиваются? Ну и все, остальному научим». Приставили меня к Сергею Шушурину, он был в этом деле опытный, учил меня, как лен наматывать, как с металлопластиком, полипропиленом работать.

– Мы ежедневно выполняем в среднем по 5-6 заявок. Если аккуратно и красиво все сделали, люди всегда спасибо говорят, – отмечает Сергей Возовиков.

Слесарь УК “Ресурс” Сергей Возовиков. Фото Михаила Полубедова

Сергей Возовиков, слесарь-сантехник УК “Ресурс”:

– Сантехник из анекдотов или из фильма «Афоня» – это уже не про нас. Сейчас предложений хватает, много частных фирм. И если я приду на вызов как сантехник из анекдота или просто не приду, придут другие. Грамотные, вежливые и умелые. Времена меняются.

На свежем воздухе

Дворник Пётр Басинцев так же, как и многие его коллеги, почти два десятка лет трудится в жилищно-коммунальной сфере. Сначала водителем обслуживающего автомобиля – развозил слесарей-сантехников со всем их оборудованием и инструментами по домам, где требовался ремонт. Потом переквалифицировался в дворники. В УК «Ресурс» тоже с первого дня создания компании. На вопрос, в чем красота и романтика профессии дворника, Петр Владимирович отвечает тоже шуткой:

– Всегда на свежем воздухе, ну и постоянное общение с жителями.

– Ругаетесь, чтобы меньше мусорили?

– Нет, жильцы у нас приветливые и вежливые, если зимой снег вовремя убран от подъездов, а летом дорожки подметены, – хитро улыбается в роскошные усы дворник.

Большое спасибо

Когда позже снова встретились с директором компании и я поделился своими впечатлениями о слесаре, Татьяна Михайловна развела руками:

– Сергей вам не все рассказал. Скромный он у нас. Он вам рассказал, что воевал в Афганистане? А он воевал и является ветераном боевых действий. А рассказал, как буквально полмесяца назад, когда на водоканале случился порыв и они, слесари, чтобы жители без воды не остались, до четырех утра устраняли аварию на улице Северо-Западной? По пояс в воде, все попростыли. Ни один не пожаловался, ни один отгул не попросил. Понимают: надо значит надо. У Сергея за годы работы масса благодарностей от жителей, хозяев квартир. Никогда никому не откажет.

Свой профессиональный праздник наши герои встретят на рабочих местах.