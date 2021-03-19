Вячеслав Франк представляет депутатам городской Думы отчет об итогах за 2020 год

Ежегодный отчёт Вячеслав Франк представляет в соответствии с Уставом городского округа — города Барнаул.

Сегодня, 19 марта 2021 года, проходит заседание Барнаульской городской Думы, в рамках которого его участники — депутаты Государственной Думы, представители Правительства Алтайского края, депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания, Почетные граждане города Барнаула, руководители религиозных и национально-культурных объединений, представители общественных организаций, руководители администрации города и администраций районов — услышат отчет о результатах деятельности за 2020 год от главы города.