Жителей России предупредили об опасности WhatsApp

Изменённые политика конфиденциальности и пользовательское соглашение мессенджера WhatsApp могут привести к лежке американских спецслужб за пользователями, а также манипулирования их мнением.

Об этом гласит исследование Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр».

Напомним, 4 января 2021 года WhatsApp внес изменения в свои Условия использования и Политику приватности 4 января 2021 года.

По словам экспертов, WhatsApp, Facebook и Instagram подчиняются законам США, где компании обязаны предоставлять спецслужбам доступ и ключи шифрования даже без специальных оснований, установленных законом.

«Имея столь широкие полномочия и значительные материально-технические ресурсы, американские спецслужбы могут осуществлять тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру», — отмечают авторы исследования.

Новая политика приватности также позволяет манипулировать мнением пользователей. Оператор получает возможность «склеить» аккаунты пользователя в WhatsApp с аккаунтами в Facebook и Instagram, который также принадлежит Facebook, создав уникальный профиль пользователя с огромным количеством характеристик, что позволит, применяя технологии искусственного интеллекта, не только просчитывать поведение пользователя, но и «программировать его определенным образом, воздействуя на чувствительные для пользователя „триггеры“ специально подаваемой информацией».

Кроме того, в новой редакции пользовательского соглашения речь идет о передаче личных данных пользователей мессенджера компании Facebook, владеющей сервисом.

«Так, начиная с 2014 года, мессенджер передает значительный объем пользовательских данных компаниям Facebook: номер телефона пользователя, номера телефонов контактов из записной книжки, адресат, время отправки и прочтения сообщений, местонахождение и параметры пользовательского устройства и так далее», — напоминают авторы исследования.

Технически WhatsApp имеет возможность собирать еще больше данных, нежели декларируется, пишет РИА Новости.