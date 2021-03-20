Вячеслав Франк вошёл в топ-5 медиарейтинга глав городов Сибири

Глава Барнаула поднялся на две позиции по итогам февраля 2021 года.

Рейтинг составили аналитики «Медиалогии», согласно которому Вячеслав Франк вошёл в пятёрку первых лиц столиц Сибирского федерального округа в СМИ. МедиаИндек главы Барнаула на сегодняшний день составляет 4 414, что позволило подняться Франку на две позиции вверх.

Всего в данном списке 20 лиц. Первую позицию занимает мэр Новосибирска с индексом 16 515,5, вторую — глава Красноярска (8 342), третью — мэр города Омск (6 860). Так же главу столицы Алтайского края в данном рейтинге опережает мэр Иркутска с рейтингом 5 562,3.