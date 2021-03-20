Жители Барнаула смогут бесплатно сходить в кино

21 марта 2021 года в кинотеатре «Премьера» в Барнауле состоится бесплатный показ художественного фильма режиссера Генриха Оганесяна «Три плюс два».

Мероприятие организовано в рамках фестиваля «Крымская весна».

«Удивительная природа Крыма обречена быть мечтой режиссеров многих поколений. Конечно, на полуострове фильмы снимают и сейчас. Но в советское время Крым был своеобразным Голливудом Союза Советских Социалистических Республик. Там снимали десятки фильмов. При этом Крым „играл“ не только сам себя, но и изображал зарубежье. Например, Америку в фильме „Всадник без головы“ Владимира Вайнштока или Древний Иерусалим в сериале „Мастер и Маргарита“ Владимира Бортко», — рассказали организаторы.