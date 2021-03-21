Барнаул присоединится к акции «Час Земли»

Ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы в 2021 году пройдет 27 марта с 20:30 до 21:30. В этот день люди по всему миру выключат свет на один час, чтобы привлечь внимание к актуальным экологическим проблемам.

Фото: marybell.site

Впервые акция «Час Земли» была проведена по инициативе WWF Австралии в 2007 году в Сиднее. Тогда участие приняли больше 2 миллионов человек. Уже на следующий год к акции присоединились 35 стран мира.

В России WWF впервые организовал акцию в 2009 году. С 2011 года в ней участвуют от 16 до 20 миллионов человек ежегодно. В 2020 году «Час Земли» впервые проходил в виртуальном формате и объединил миллионы Россиян, 11 часовых поясов и сотни населенных пунктов.

Барнаул является участником «Часа Земли» с 2013 года.

Ежегодно WWF России традиционно обращает внимание на одну из актуальных экологических тем: предыдущие акции посвящались экологическому активизму, ответственному потреблению, экологическому следу, заморозке нефтегазовых проектов на арктическом шельфе, защите редких видов животных, запрету промышленных рубок в ценных лесах и другим темам. Темой «Часа Земли» 2021 года в России станет открытость экологической информации.

В связи с этим на сайте проекта WWF можно пройти тест и получить инструкцию, как вести себя при столкновении с нарушениями, как и где получать экологическую информацию. В тестовой форме интернет-пользователям рассказывают, что делать, если вы увидели объявление о торговле дикими животными, где искать достоверную информацию о лесных пожарах, что можно сделать для предотвращения климатической катастрофы и многое другое.

Цель акции — привлечение внимания к проблемам окружающей среды, напоминание о разумном потреблении электроэнергии и других ресурсов: воды, газа и тепла.

Выключение света носит символический характер. «Час Земли» приводит к экономии электричества, но очень незначительной — ведь все электростанции достаточно инертны, а один час — это короткий промежуток.

Акция носит добровольный характер. Организаторы «Часа Земли» рекомендуют отключать только тот свет, который не отвечает за общественную безопасность.