Мужской стиль: как относятся к тренду на мужской маникюр в Барнауле

Многие барнаульские мастера ногтевого сервиса стали специально прописывать в списке своих услуг мужской маникюр. Действительно ли он так востребован и как относятся к новому тренду барнаульцы?

Фото Михаила Полубедова

Только уход

Как и на начищенную обувь, многие женщины обращают внимание на ухоженные мужские руки. Среди таких дам – мастерица ногтевого сервиса Олеся Латыфова.

– У меня есть несколько клиентов-мужчин, которые с удовольствием делают маникюр – это же простая гигиеническая процедура, – говорит Олеся. – Физиологически ногти у мужчин более толстые и крепкие, на обработку уходит больше времени, особенно если человек возится с машинами, например, и у него руки постоянно в мазуте. Процедура в среднем занимает 40-60 минут. Я считаю, что всем стоит посещать такие процедуры: кутикула привыкает к уходу, и меньше появляется заусенцев. Если раз в месяц делать маникюр, ногти будут более здоровыми.

Анна Репина занимается маникюром около года.

– Мужской маникюр, конечно, отличается: женские руки мягче, мужские – грубее, то есть на них нужно больше времени. На мужском маникюре травмированные ногти встречаются чаще, чем у женщин. Поэтому здесь свои особенности, – отмечает Анна.

Подрезать, отшлифовать – для мужских рук у Анны есть набор уходовых процедур, которые дают оздоровительный эффект.

– Мужчины ко мне обращаются не так часто. И у меня еще не было работ с покрытием. Просят обычный классический или аппаратный маникюр и коррекцию, если деформированные ногти. К покрытию ногтей лаком у мужчин отношусь отрицательно: мне кажется это неуместным, немужским, – признается мастерица.

– С мужскими ногтями работать тяжелее, чем с женскими, – соглашается с коллегами Ирина Назаренко. – Раньше же вообще никто из мужчин маникюр не делал. Поэтому чаще всего в первый раз приходят с неопрятной кутикулой, много времени тратится на гигиеническую обработку. Я всегда говорю клиентам, что с первого раза можно не ожидать вау-эффекта, а вот когда человек приходит второй-третий раз, то маникюр делать гораздо легче, и руки выглядят аккуратнее.

Впрочем, для многих поход к маникюрше – разовая акция «по случаю».

– Я ходил на маникюр один раз, перед свадьбой, – рассказывает барнаулец Сергей Ломов. – Наш свадебный фотограф сказала, что будет много фотографировать руки с кольцами. А я работаю слесарем, то есть по рукам заметно, что труд физический. Ну и пошел в салон вместе с женой. Просто ногти подровнять, руки распарить. Но это только ради жены и красивых снимков!

Смело, но лаконично

С прошлого года цветными ногтями начали щеголять представители сильного пола. Киану Ривз, Брэд Питт, Юрий Дудь, Егор Крид и другие медийные мужчины создали тренд на мужской маникюр уже не как уходовую процедуру, а как способ самовыражения.

Мужской маникюр не предусматривает особых дизайнерских изысков. Никакого наращивания – только аккуратная естественная форма ногтя.

Фото Михаила Полубедова

Конечно, чаще всего дизайн ногтей у мужчин неброский, лаконичный, монохромный. Популярны черный лак, прозрачная база с тонкими рисунками – визуально это похоже на временные тату с геометрическими фигурами, буквами, логотипами музыкальных групп или шахматным узором. Гораздо реже представители сильного пола решаются на яркие цвета. Оно и понятно: мужской стиль требует серьезности.

Кстати, такие же модные тенденции прогнозируют в 2021 году и на женские ноготки: стилисты советуют все оттенки бежевого и кофейного, в дизайне в приоритете абстракции, точки, линии.

По стоимости комбинированный мужской маникюр обходится дешевле, чем женский: в среднем 500-600 руб. против 700-900 руб. за женский маникюр у тех же мастеров.

Пробовать новое

Барнаульской мастерице ногтевого сервиса Ирине Назаренко везет на мужскую аудиторию.

– Я занимаюсь маникюром около четырех лет, и с самого начала были клиенты среди мужчин. Только раньше они ограничивались гигиеническим маникюром, а сейчас уже просят что-то необычное, – делится Ирина. – Мужчины предпочитают что-то в черно-белой гамме, рисунки в стиле одной линии, иероглифы, драконов. Но в целом такие клиенты приходят редко – наверное, человека два в месяц, в основном постоянные клиенты, которым это полюбилось. А на гигиенические процедуры – человек 10 ежемесячно.

На дизайны осмеливаются молодые парни, студенты – им интересно пробовать новое, и у них нет риска, что новый имидж не поймут на работе. В свою очередь и мастерице нравится предлагать идеи и эскизы. «Это даже интереснее, чем делать дизайны для женщин», – признается Ирина.

– У мужчин свой взгляд, свои идеи, они более раскрепощенные, не боятся что-то лишнее добавить на ногти – например, надписи на грани цензуры. Мне так даже интереснее, потому что я могу предложить больше вариантов рисунков.

Фото Михаила Полубедова

Цветное покрытие на мужские ногти Ирина делала всего один раз, и то в качестве эксперимента: тестировала термогель-лак ярко-оранжевого цвета, который при определенной температуре меняется на желтый.

– Попробовал недавно, было интересно ощутить это на себе, – рассказывает о необычном опыте барнаульский студент Кирилл. – Простой мужской маникюр с рисунком черным цветом. Был эскиз по типу матриц, выбрал себе один из вариантов. Рисунок только на одном пальце, и мне поначалу непривычно было, все время этот палец отгибал. Друзья и родные нормально отнеслись, посмеялись. Что я бы хотел нарисовать еще – сложный вопрос, наверное, надпись какую-нибудь смешную. На цветной маникюр я бы не решился: друзья бы не поняли, и меня как-то к цветным ногтям не тянет.