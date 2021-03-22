Алтайский край вошёл в пятёрку лидеров экологически безопасных регионов России

«Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам зимы 2020–2021 года опубликовала Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» совместно с Союзом «Национальный экологический корпус».

В лидерах с наиболее благополучной экологической обстановкой оказались Тамбовская область, Белгородская область, Республика Алтай, Курская область, Алтайский край. Мониторинг проводится в 85 субъектах РФ.

В Минприроды региона сообщили, что по ряду показателей Алтайский край продолжает движение вверх и прибавляет баллы. Так, природо-охранный индекс увеличился до 65 (за аналогичный период 2019–2020 год показатель был 61). В социально-экологическом индикаторе край достиг 79 баллов (по сравнению с аналогичным периодом — 76). Сводный индекс, не смотря на сложность проведения экологически значимых мероприятий в зимний период времени и сложившейся эпидемиологической ситуацией остался на прежнем уровне — 69 баллов, как и промышленно-экономический индекс — 60 из 100.

Справка. Экологический рейтинг субъектов России формируется по мере поступления информационных материалов из различных источников, включая СМИ, органы власти, общественные организации, экспертные организации, хозяйствующие субъекты и инициативные группы граждан.

Информационными материалами являются актуальные сообщения, публикации или документы, которые описывают состояние объектов и процессов, а также ситуации, мероприятия и события в сфере экологии и охраны окружающей среды в режиме реального времени.