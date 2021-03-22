«Барнаулкапстрой» расторг договор со «Стройпанорамой» из-за срыва сроков проведения работ на ЖК «Парковый»

Сейчас решается вопрос с новым подрядчиком, который готов достроить третью блок-секцию дома.

В Барнауле прошло совещание, в рамках которого Вячеслав Франк совместно с дольщиками обсудил текущую ситуацию по завершению строительства ЖК «Парковый».

В нем также приняли участие депутат Государственной Думы РФ Даниил Бессарабов, заместитель руководителя инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Ольга Дерявская, заместители главы администрации города, председатели комитетов, представители АО СЗ «Барнаулкапстрой», инициативная группа участников долевого строительства дома по ул. Парковой, 71.

Напомним, жилкомплекс по указанному адресу «Барнаулкапстрой» возводит за счет проектного финансирования ПАО «Сбербанк», деньги участников долевого строительства находятся на эскроу-счетах в Банке. Жилой дом строится поэтапно, наибольшая готовность у третьей из пяти блок-секции — свыше 80%.

Генеральный директор «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов сообщил участникам совещания об одностороннем расторжении договора генподряда с СК «Стройпанорама» из-за срыва сроков проведения работ, а также о том, что практически решен вопрос с новым подрядчиком, который готов достроить третью блок-секцию.

«Запущена процедура подготовки акта сверки взаиморасчетов и объемов выполненных работ с СК „Стройпанорама“. Как только акт будет готов, новый подрядчик сможет выйти на объект, ориентировочно, в конце марта» — сообщил он.

Совместно с «Барнаулкапстроем» будет подготовлена дорожная карта с указанием сроков выполнения работ.

По информации Сергея Шумова, судебные процедуры, связанные с рассмотрением заявлений о банкротстве «Барнаулкапстроя», продолжаются. Предприятие усилило претензионную и исковую работу.

В свою очередь представители дольщиков высказали опасения в связи с ситуацией, возникшей на месте подземной парковки, предусмотренной проектом жилого комплекса. Представителем инспекции строительного и жилищного надзора даны разъяснения по производимым работам, связанным с засыпкой части котлована будущей парковки. Инспекция осуществляет контроль за ходом работ, выполнением строительных требований, обеспечением безопасности.

Вместе с тем Вячеслав Франк, принимая во внимание обеспокоенность жителей, поручил комитету по строительству, архитектуре и развитию города совместно с «Барнаулкапстроем» более тщательно проработать этот вопрос.

«Впредь все вопросы по парковке решать только совместно с дольщиками», — указал глава города.

Вячеслав Франк подтвердил, что заседания рабочей группы с участием дольщиков будут проходить в администрации города регулярно, по четвергам; по итогам заседаний инициативной группе дольщиков будет направляться протокол принятых решений.

«Посчитал своим долгом подключиться к разрешению ситуации с завершением строительства ЖК „Парковый“. Ситуация непростая, но не безвыходная. Важно выйти на диалог с администрацией города и совместными усилиями найти верный путь, который позволит справиться с проблемой», — отметил принявший участие в заседании рабочей группы депутат ГД РФ Даниил Бессарабов.

Напомним, дом должен быть введён в октябре 2021 года.