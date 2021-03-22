Хоккеисты «Динамо-Алтай» победили в полуфинальном матче Кубка Федерации

Игру с «Красноярскими Рысями» спортсмены из Барнаула завершили со счётом 4:3.

Фото: ХК «Динамо-Алтай»

21 марта на льду «Титов-Арены» в Барнауле прошла вторая игра Кубка Федерации.

Барнаульцы с первых секунд принялись штурмовать зону соперников. И на этот раз быстрая шайба залетела уже в противоположные ворота — 1:0. Гол слегка пошатнул гостевой коллектив, который следом подарил «Динамо» и численный перевес. Вообще красноярцы провели первый игровой отрезок очень слабо.

Однако динамовцы в концовке стартовой двадцатиминутки создали проблему сами себе. Гости получили два большинства подряд и перекочевали на чужую половину ледовой площади, а затем за минуту до сирены отправили шайбу за линию ворот — 1:1.

В дебюте второго игрового отрезка картина игры перевернулась: теперь уже барнаульцы периодически оказывались в меньшинстве и много времени проводили в обороне. Но вскоре всё равно забили еще один гол — 2:1.

«Рыси» даже с игроком на скамье штрафников смело шли вперёд. В итоге они забросили четвертую шайбу во встрече — 2:2.

Заключительные двадцать минут основного времени начались с ничейным положением на табло. Команды на протяжении всей дистанции матча неоднократно менялись ролями, но в целом были равны.

А в начале третьего периода случился ещё один виток сюжета, когда домашний коллектив на ровном месте заработал штраф. Красноярцы убежали в зону хозяев и повели в счёте — 2:3.

Высокий и активный прессинг барнаульцев скоро дал свои плоды — 3:3.

В оставшееся до сирены время команды ещё несколько раз обменялись острыми бросками. Но судьбу этого неуступчивого противостояния сибирякам пришлось решать в овертайме.

Уже в формате 4 на 4 стороны продолжили атакующую перестрелку, где динамовцы забили ещё одну шайбу.

Так «Динамо-Алтай» добыл тяжелейшую и очень важную победу

Счёт в серии равный — 1:1. Теперь команды проведут две игры в Красноярске 24 и 25 марта. Обе встречи начнутся в 13:00 по-барнаульскому времени, передаёт «Алтайский спорт».