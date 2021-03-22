К нам едет Кустурица: легендарный режиссер и другие мэтры посетят культурные события на Алтае

Все, что учреждениям культуры пришлось отменить из-за пандемии, будет наверстано в этом году. Об этом сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на пресс-конференции, которая прошла в режиме онлайн.

Известный хореограф Владимир Васильев поставит с барнаульским коллективом “Болеро” Равеля. Фото Андрея Чурилова

По словам министра культуры региона, весна и лето обещают быть насыщенными на события. Так, в рамках празднования 100-летия Алтайского краевого театра драмы, в конце марта состоится премьера спектакля Владимира Золотаря «Жар и холод, или Идея господина Дома», в середине мая впервые в Барнаул приезжает Театр им. Евгения Вахтангова, который, как и Алтайская драма, в этом году отмечает 100-летие, а 28 мая Константин Хабенский выпустит спектакль «Интуиция» по пьесе автора проекта «БеспринцЫпные чтения» Александра Цыпкина. Кроме того, в мае на площадке Алтайского музыкального театра пройдет Всероссийский фестиваль курсовых и дипломных работ «Шаг».

– События последнего месяца весны касаются не только любителей театрального искусства, – пояснила Елена Евгеньевна. – На 22 мая в Барнауле запланирована традиционная акция «Ночь музеев» (она совпадет с этапом Кубка мира по гребле), в эти же дни в краевой столице состоится Межрегиональный фестиваль гармонистов. А 31 мая на площадках Краевого театра драмы и концертного зала «Сибирь» под руководством легендарного балетмейстера Владимира Васильева стартует трехдневный хореографический фестиваль, посвященный 10-летию Государственного молодежного ансамбля песни и танца Алтая. Среди его участников – солисты самых разных коллективов страны, в том числе и Большого театра.

В июне на Алтае будет праздноваться 80-летие со дня рождения Валерия Золотухина, гостями юбилея станут Ирина Линдт, Иван Золотухин, Вениамин Смехов и Валерий Черняев. Примерно в это же время в регионе пройдет традиционный Литературный фестиваль Роберта Рождественского, в рамках которого намечен семинар молодых литераторов, а также литературный форум, посвященный 70-летию алтайского отделения Союза писателей России.

Возобновится в этом году Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», почетным гостем которого станет известный сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица (он уже подтвердил свое участие). В качестве литературных гостей форума приглашены те же авторы, которые планировали приехать в прошлом году. Среди них – писатель и актер Григорий Служитель.

В июльской афише – X Межрегиональная молодежная художественная выставка «Аз.Арт. Сибирь», которая в нашем регионе проходит в формате биеннале. В этом году масштабный выставочный проект изменил не только сроки, но и место проведения: площадкой для представления молодых художников регионов Сибири и Приморья станет пространство «Титов-Арены», где планируется представить около 400 работ. А в сентябре в Молодежном театре Алтая возобновит свою работу Всероссийский молодежный театральный фестиваль им. В.С. Золотухина.

Не случайно в этом событийном календаре не нашлось места официальному открытию нового здания краевого театра кукол «Сказка», которое было запланировано на конец марта. По словам Елены Безруковой, все строительные работы в театре завершены, сегодня расставляют мебель, развешивают зеркала, наводят порядок, начали процесс технической приемки здания – проверки на соответствие антитеррористическим, противопожарным требованиям (а для детского театра они особенно жесткие). Как только будет выдано соответствующее разрешение, новая «Сказка» тут же откроет свои двери зрителям.