Как Валерию Копнинову театральное прошлое помогло стать литератором

В Центральной детской библиотеке им. К.И. Чуковского в рамках фестиваля «Издано на Алтае» состоялась презентация книги Валерия Копнинова «День чистой воды». Автор называет свое произведение сказкой-притчей и относит его, скорее, к рифмованной прозе, чем к стихам (хотя эта книга и написана в стихотворной форме). Герои повествования – известные персонажи русских народных сказок: Иван-дурак, Баба-яга, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч, перенесенные в наше время.

Фото предоставлено ЦДБ им. К.И. Чуковского

Вместо поэзии – проза

Валерий Копнинов – человек, хорошо известный в театральном мире Барнаула, а с недавних пор и в писательской среде. По профессии Валерий Павлович – театральный режиссер, окончил Алтайский государственный институт культуры и Российскую академию театрального искусства, литературой же всерьез начал заниматься в 2015 году. В итоге в 2019 году он получил премию X Международного славянского литературного форума «Золотой витязь», а в 2020 году принят в Союз писателей России.

– Действительно, у меня богатое театральное прошлое, – поясняет он. – Одно время я преподавал в институте культуры на кафедре театральной режиссуры, ставил спектакли. Затем работал в различных студиях Барнаула, сегодня же вместе с друзьями вхожу в театральное объединение, в котором мы занимаемся антрепризой, ездим с постановками по школам. Все это время я сочинял стихи, писал различные инсценировки и испытывал к литературному творчеству большой интерес. В итоге в 2015 году я пришел с папочкой стихов в действующий тогда Алтайский дом литераторов, где объяснил его руководителю Юлии Нифонтовой, что хочу заниматься в студии поэзии. Однако на тот момент при Доме литераторов действовала лишь студия прозы под руководством Анны Самойловой, которая сегодня занимает должность секретаря Алтайского отделения Союза писателей России. И я решил направиться туда.

По окончании студии Валерий Копнинов познакомился с редакцией барнаульского журнала «Фантастическая среда» и даже отправился в 2017 году в Новосибирск для участия во Всесибирском совещании литературных критиков. Там познакомился с редакционным составом журнала «Сибирские огни», где вышла в свет его первая публикация – написанный в студии рассказ «Старые песни о главном». Затем была череда публикаций в журналах «Север» (Петрозаводск), «Огни Кузбасса» (Кемерово), «Бийский вестник», «Берега» (Калининград), в газете «Литературная Россия» и на сайте «День литературы» (Москва), издание сборника рассказов «Сукины дети», романа «Двенадцать затмений Луны», сказки «День чистой воды».

Безбородый герой

Валерий Копнинов говорит, что изначально задумывал сочинить пьесу, однако герои этой истории неожиданно для самого автора вдруг заговорили рифмованными строчками. Получился весьма многословный текст, который тянул на полноценную литературную сказку. Дав материалу отлежаться, Валерий Павлович в течение прошлой зимы доработал свой замысел, а уже летом издал книгу, сюжет которой – чистой воды сказка.

– Очень уж мне хотелось поработать с хорошо известными сказочными героями, посмотреть, как они будут вести себя в нашем современном мире, – говорит автор. – Однако некоторые мои знакомые удивлялись, что центральным персонажем сказки я выбрал Ивана-дурака – дескать, он из глубокого прошлого, а сегодня всем нужны новые герои. Но лично я с этим не согласен. Не потому, что Иван – национальный бренд, а потому, что он человек неглупый. Скорее, «дурак» – это характеристика его простоты, бесхитростности, искренности. Как и в русских народных сказках, герои здесь вынуждены выбирать между Добром и Злом, и мне, человеку взрослому, но продолжающему взрослеть, вдруг стало интересно поразмышлять на эти вечные темы.

Ответственно автор отнесся и к оформлению своей книги. С этой целью он вышел через друзей на известного художника-живописца Виктора Багрова, проживающего в Сергиевом Посаде. Причем предметный мир его рисованных историй состоит в том числе и из реально существующих вещей – экспонатов музея крестьянского быта «Жили-Были», директором и хранителем которого тот является.

– Все рисунки Виктор Юрьевич сделал за полтора месяца, – вспоминает Валерий Копнинов. – Причем использовал для этого обычную гелевую ручку, которой вырисовывал персонажей, придавая истории нужный объем. Правда, поначалу молодого Ивана-дурака он изобразил 35-летним с приятной бородой, как у среднего богатыря Добрыни Никитича на знаменитой картине Васнецова. Лишь потом я объяснил художнику, что герою в сказке лет 18, а потому он безбородый, как Алёша Попович.

Театр в голове

Поздравить автора с изданием книги пришла и Анна Самойлова, которая считает, что Валерий Копнинов – наглядный пример того, что писательству надо учиться в любом случае, даже если ты от природы талантлив.

По мнению Валерия Копнинова, писатель – замечательная профессия, которой можно заниматься, находясь в любой точке (в отличие, скажем, от кинорежиссеров, которым желательно находиться в Москве). Яркий пример тому – писатель Михаил Тарковский, в прошлом столичный человек, но по собственному желанию перебравшийся подальше от цивилизации – в поселок Бахта на Енисее.

– Удивительно и то, что мир писателя находится внутри, – делится Валерий Павлович. – И если для кино и театра нужны технологии, антураж, а главное – актеры, то труппа литератора – это персонажи, которые разыгрывают действие в его голове. И могу сказать, что в моей работе примерно на 98% помогает мое режиссерское прошлое. Ведь я словно ставлю спектакль, но только не на сцене, а на бумаге, выверяя ту же композицию, динамику, ритм.