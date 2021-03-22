Соцсети: пассажиры автобуса Барнаул — Яровое рассказали об отвалившемся колесе

До пункта назначения люди добирались самостоятельно.
О ДТП стало известно от самих пассажирах, которые опубликовали информацию в паблике Barnaul 22 во «ВКонтакте». По их словам, автобус Барнаул — Яровое не доехал до назначенного города, так как недалеко от Благовещенки у транспортного средства отвалилось колесо.
«Пассажиров высадили в степи и сказали: как хотите, так и добирайтесь. Все возмущены до предела! Большинство в автобусе были дети-студенты. И просто бросить их на трассе? Деньги тоже не вернули за проезд», — возмутились автопассажиры.