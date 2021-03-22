Соцсети: пассажиры автобуса Барнаул — Яровое рассказали об отвалившемся колесе

До пункта назначения люди добирались самостоятельно.

Фото: Barnaul 22

О ДТП стало известно от самих пассажирах, которые опубликовали информацию в паблике Barnaul 22 во «ВКонтакте». По их словам, автобус Барнаул — Яровое не доехал до назначенного города, так как недалеко от Благовещенки у транспортного средства отвалилось колесо.