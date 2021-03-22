В Барнауле вручены награды 75 работникам сферы ЖКХ

19 марта в ДК города отмечали праздник все коммунальщики – люди, благодаря ежедневному и порой незаметному труду которых мы живем в теплых и светлых квартирах, ходим по благоустроенным аллеям и чистым улицам. Лучших работников сферы жизнеобеспечения наградили руководители администрации Барнаула, депутаты АКЗС и краевого профсоюза.

Алексей Галютин награжден почетной грамотой администрации Барнаула. Фото Михаила Полубедова

Открывая торжественную церемонию награждения, заместитель главы администрации Барнаула, руководитель аппарата Юрий Еремеев поблагодарил всех коммунальщиков и работников сферы бытового обслуживания за сложный, но необходимый труд по обеспечению комфорта горожан:

– Благодаря вашей кропотливой работе мы достойно прошли отопительный сезон. Количество серьезных аварий и отключенных потребителей заметно снизилось, сократилось время устранения чрезвычайных ситуаций, – отметил Юрий Николаевич. – Понимая значимость этой отрасли для благополучия барнаульцев, мы продолжаем реализацию муниципальных и инвестиционных программ предприятий ЖКХ, а наши партнеры в полном объеме выполняют планы капитального ремонта инженерных сетей, благоустройства дворовых и общественных территорий.

Одну из многочисленных почетных грамот администрации города Юрий Еремеев вручил Алексею Галютину, который работает в сфере ЖКХ с 1993 года, можно сказать, всю трудовую жизнь. Начинал он с рядовых слесарей, а последние 11 лет трудится начальником аварийно-диспетчерской службы управляющей компании «Городской департамент ЖКХ». Получение награды для него – это признание на высоком уровне вклада в развитие коммунальной отрасли Барнаула и… повод надеть парадный пиджак.

– Все чаще я в рабочей форме, костюм редко надеваю, только на планерки сходить, да по таким особо торжественным случаям, – признается Алексей Алексеевич и рассказывает о любимой работе. – Несмотря на то, что должность у меня руководящая, я практически не сижу в кабинете. Поступил звонок от жителя, мы с ребятами-аварийщиками собираемся и вместе едем на дом. Я оцениваю объем работы, предоставляю материал для ремонта, иногда и провожу его – руки все помнят.

Награды получили руководители и работники управляющих компаний, сотрудники ресурсоснабжающих организаций, обеспечивающих жителей города водой, газом, электричеством, теплом и светом, специалисты в области озеленения и благоустройства, а также представители сферы бытового обслуживания – парикмахеры, швеи, мастера по ремонту бытовой техники.