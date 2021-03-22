В МЧС напомнили об опасности весеннего льда

Чтобы не произошло беды на тонком льду, необходимо уметь определять на вид его толщину.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Мордовия

Прочный:

– прозрачный лёд с зеленоватым или синеватым оттенком;

– на открытом бесснежном пространстве лёд всегда толще.

Тонкий:

– цвет льда молочно-мутный, серый лёд, обычно ноздреватый и пористый, такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания;

– лёд, покрытый снегом (снег, выпавший на только что образовавшийся лёд, помимо того, что маскирует полыньи, замедляет рост ледяного покрова);

– лёд более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным дном; у болотистых берегов; в местах выхода подводных ключей; под мостами; в узких протоках; вблизи мест сброса в водоемы теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий;

– в местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения.

Что делать, если Вы провалились под лед:

– не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;

– широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;

– по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет вас под лед;

-попытаться осторожно, не обламывая кромку, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатиться от кромки и ползти к берегу;

– передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Выезд на ледовую переправу:

– во избежание несчастных случаев при движении через ледовые переправы строго выполняйте требования всех информационных знаков, установленных перед ледовыми переправами.

– выезжайте на лёд медленно, без толчков и торможений. Отстегните ремни безопасности.

– на ледовой переправе запрещено останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим.

– не допускайте нагрузки, превышающие грузоподъемность льда.

– перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется.

Если все же ваш автомобиль оказался в воде, то необходимо:

– немедленно покинуть машину, пока она держится на плаву, через боковые окна; двери желательно не открывать, так как машина быстрее пойдет ко дну;

– если автомобиль уходит под воду, то перед тем, как покинуть машину, сделайте несколько глубоких вдохов и выбирайтесь из автомобиля; по возможности избавьтесь от «тяжелой» одежды (обуви, пальто, куртки);

– спасать нужно в первую очередь детей, в этом случае прижмите ребенка спиной к себе, закройте ему нос и рот пальцами, и всплывайте.