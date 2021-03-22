В МЧС напомнили об опасности весеннего льда

Чтобы не произошло беды на тонком льду, необходимо уметь определять на вид его толщину.
Прочный:
– прозрачный лёд с зеленоватым или синеватым оттенком;
– на открытом бесснежном пространстве лёд всегда толще.
Тонкий:
– цвет льда молочно-мутный, серый лёд, обычно ноздреватый и пористый, такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания;
– лёд, покрытый снегом (снег, выпавший на только что образовавшийся лёд, помимо того, что маскирует полыньи, замедляет рост ледяного покрова);
– лёд более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным дном; у болотистых берегов; в местах выхода подводных ключей; под мостами; в узких протоках; вблизи мест сброса в водоемы теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий;
– в местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения.
Что делать, если Вы провалились под лед:
– не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;
– широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;
– по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет вас под лед;
-попытаться осторожно, не обламывая кромку, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатиться от кромки и ползти к берегу;
– передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.
Выезд на ледовую переправу:
– во избежание несчастных случаев при движении через ледовые переправы строго выполняйте требования всех информационных знаков, установленных перед ледовыми переправами.
– выезжайте на лёд медленно, без толчков и торможений. Отстегните ремни безопасности.
– на ледовой переправе запрещено останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим.
– не допускайте нагрузки, превышающие грузоподъемность льда.
– перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется.
Если все же ваш автомобиль оказался в воде, то необходимо:
– немедленно покинуть машину, пока она держится на плаву, через боковые окна; двери желательно не открывать, так как машина быстрее пойдет ко дну;
– если автомобиль уходит под воду, то перед тем, как покинуть машину, сделайте несколько глубоких вдохов и выбирайтесь из автомобиля; по возможности избавьтесь от «тяжелой» одежды (обуви, пальто, куртки);
– спасать нужно в первую очередь детей, в этом случае прижмите ребенка спиной к себе, закройте ему нос и рот пальцами, и всплывайте.