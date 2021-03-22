Во время войны барнаульские заводчане сами для себя оборудовали учебные классы и шили одежду

В сороковые рабочие барнаульских предприятий не ждали помощи сверху – сами по мере возможности заботились о себе.

Фоторепродукция Андрея Чурилова

С началом войны в Барнаул постоянно прибывали люди, заводы, фабрики, институты. Город был настолько перенаселен, что на учете у власти был каждый квадратный метр. Тем не менее людей на улице не оставляли.

В середине сентября 1941 года из Запорожья в Барнаул вместе с преподавателями, студентами, учебной литературой и лабораторным оборудованием кафедры химии и физики прибыл институт сельхозмашиностроения, который впоследствии был преобразован в АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Так спасали не случайных людей – специалистов, которые так нужны были в тылу, где предстояло изготавливать оружие, патроны, боеприпасы. Они нужны были не столько для непосредственного участия в этом процессе, сколько для воспитания преемников. Всего за несколько месяцев институт был возрожден на новой земле. Звучит громко, но на деле его первыми студентами стали всего 77 человек, которым толком и учиться было негде. Тогда Горисполком выделил для учебных заведений недостроенное задние школы № 5, а для размещения профессорско-преподавательского состава и студентов – нежилые ранее деревянный домик и барак.

Приводить все в более-менее приемлемый вид приходилось самостоятельно – это нисколько не смущало: крыша над головой есть – и слава богу, остальное поправимо. Сами стелили полы, устанавливали железные времянки, учебные столы и скамейки, садили огороды, организовывали сапожные и швейные мастерские, прачечные.

Люди многое взяли в свои руки. Не получали повесток из военкомата в числе первых – уходили на фронт добровольцами, не хватало рабочих рук – переходили на круглосуточный режим работы, приводили детей и стариков, давно ушедших на пенсию. Среди последних был, к примеру, ветеран, бывший машинист паровоза Василий Кривенко, в 1915 году он вел первый пассажирский поезд из Новосибирска в Барнаул и открывал Алтайскую железную дорогу.

Часто рабочие оставались ночевать у своих станков, так как их одежда не спасала в сильные морозы.

К слову, рабочие не просто выполняли свои обязанности – объявляли праздничные дни рабочими и намеренно увеличивали производительность труда. Так, 420 барнаульских паровозников в День железнодорожника заработали 3525 рублей и перечислили их в фонд обороны страны.

Наиболее сложная ситуация складывалась на предприятиях, которые работали непосредственно на фронт. Так, во время ночной партийной проверки в марте 1944 года на заводе «Трансмаш» выяснилось, что часть рабочих из-за отсутствия теплой одежды и обуви проживает прямо в цехах. Руководству пришлось экстренно реагировать и налаживать собственное производство. В ту пору это было крайне сложно – объем продаваемых тканей в сравнении с довоенным периодом сократился почти в семь раз. Других материалов тоже недоставало. Так, за десять дней изготовили 500 пар ботинок на деревянной подошве. Еще через три месяца для рабочих были пошиты тысячи пар белья, курток, брюк, комбинезонов и обуви, и даже начали готовиться к грядущему зимнему сезону, оформив заказ на 1500 полушубков и 7000 пар валенок.

По аналогичной схеме решили проблему на станкостроительном заводе – кроме подсобных хозяйств и рыбцеха, он располагал промкобинатом. Именно здесь шили с нуля и реставрировали старую одежду и обувь.