Барнаульские дорожники активно ведут очистку ливнеприемных колодцев

Одна из главных задач для Автодорстроя сейчас – подготовить городские ливневки к приему талых вод, ведь активное снеготаяние, по прогнозам синоптиков, начнется уже на этой неделе.

Фото Ярослава Махначёва

Главная задача

К 20 марта дорожники расчистили от наледи, снега и мусора 588 решеток ливнеприемных колодцев из 1379, находящихся на обслуживании предприятия. До конца месяца им необходимо завершить эти работы, чтобы в полной мере обеспечить пропуск талых вод.

– В ежедневном режиме трудятся минимум пять бригад во всех районах города, – рассказал Андрей Курышин, директор МБУ «Автодорстрой».

Работы по очистке ливневок и дождеприемных колодцев начались в начале марта с самых проблемных участков в городе: на ул. Малахова в районе транспортной развязки с Павловским трактом, на пересечении Павловского тракта и ул. Попова, ул. Попова и Энтузиастов, проспекта Красноармейского с улицами Партизанской, Никитина, Анатолия, Интернациональной, Пролетарской, Партизанской, Чернышевского и других. На прошлой неделе дорожники Автодорстроя очистили ливнеприемные решетки на участках проспектов Ленина, Красноармейского, Социалистического, Калинина, Комсомольского, улиц Советской Армии, Юрина, Попова, Малахова, Глушкова, А. Петрова, Солнечная Поляна, Профинтерна.

Андрей Курышин:

– Нам важно в ближайшее время открыть все ливнеприемники, чтобы снизить паводковую нагрузку на улично-дорожную сеть.

Лом да лопата

Одну из бригад дорожно-эксплуатационного управления Ленинского района мы застали на пр. Космонавтов. Рабочие вручную очищали ливнеприемник у шинного завода: сначала ломом сдалбливали пласты снега у бордюра, затем откидывали в сторону заледеневшие куски, и только потом добирались до решетки колодца. Но физическая работа, по признанию дорожников, не самая большая проблема, иногда трудность составляет поиск колодца под снегом и льдом.

– У нас есть топографические карты, которыми мы пользуемся для поиска ливневок, но бывают ситуации, когда они не обозначены на карте, и тогда приходится ориентироваться по окружающей обстановке, – рассказывает Марат Мухтаров, эксперт по дорожному хозяйству ДЭУ Ленинского района. – Сегодня мы открыли две решетки, расчистили сам колодец и завершаем работы на третьем объекте. Думаю, что к 29 марта оставшиеся 100 ливневок приведем в надлежащее состояние.

Фото Ярослава Махначёва

Подготовка дождеприемников к весеннему снеготаянию у дорожников занимает немного времени и обычно ограничивается только прочисткой решетки, поскольку в сам колодец за зиму не попадает ни мусор, ни снег. В тех редчайших случаях, когда ливневка оказывается полностью забита снегом, рабочие вручную вычищают колодец вплоть до водоотводной трубы.

Следующим этапом после завершения очистки дождеприемных колодцев станут аналогичные работы на ливневом коллекторе. Их будут проводить с помощью каналопромывочной машины в апреле, когда на улице будут устойчивые положительные температуры. Если использовать ее сейчас, то велика вероятность, что коллектор может перемерзнуть.