Барнаульский духовой оркестр выступит с программой «Теорема любви»

Барнаульский духовой оркестр представляет программу «Теорема любви». Тем самым Год науки и технологий проявил себя даже в музыке.

Фото: philharmonia-barnaul.com

Как убеждены музыканты оркестра, любовь правит миром, она же приводит в движение хор небесных светил. И для них это аксиома. А вот теорему о том, что выразить истинное чувство, передать все нюансы трепетной страсти, мимолетного увлечения и горечи разлуки способна только музыка, оркестр докажет своей новой концертной программой. Причем в качестве доказательств послужат проверенные годами и веками шедевры мировой оперной и опереточной классики. Исполнители: Надежда Гончарук (меццо-сопрано), Иван Остапенко (тенор) и Барнаульский духовой оркестр. Ведущая – Галина Чумакова, дирижер – Сергей Белоусов.

Концерт состоится 25 марта в 18.30 по адресу пр. Ленина, 66 (концертный зал АГИК).