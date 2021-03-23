МЧС: осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в Алтайском крае

Во второй половине ночи и днем 24 марта ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду, местами порывы ветра могут достигать до 27-32 метров в секунду. Прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, метели. На дорогах сильная гололедица.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле ночью прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура -1…-3 градуса.

Днём 24 марта 2021 года в столице Алтайского края умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления. В утренние часы на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 13-18 м/с. Температура +3…+5 градусов с похолоданием в течение дня до -1 градуса.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю предупреждает, что при усилении ветра, возможно отключение электроэнергии. К этому стоит подготовиться и предусмотреть автономное освещение (фонари, керосиновые лампы, свечи), походную плитку.

При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Не забудьте закрыть окна на балконе. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии – оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Стоит ещё раз напомнить: в сильную метель и ветер стоит воздержаться от прогулок и дальних поездок. Не надейтесь на удачу или водительское мастерство, в условиях непогоды риск попасть в ДТП очень велик.

Если от поездки не удалось отказаться, будьте крайне осторожны на дороге, особенно в гололёд, соблюдайте скоростной режим и дистанцию.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101. Будьте осторожны!