Мужчина погиб в ДТП на алтайской трассе

Легковушка вылетела на встречку, где столкнулась с фурой.

Утром о ДТП рассказали очевидцы в соцсетях. Госавтоинспекция рассказала подробности.

Предварительно установлено, что сегодня, 23 марта 2021 года, в 8:20 на 79 км автодороги А-322, водитель — мужчина 1962 года рождения Honda CR-V ехал со стороны Барнаула в направлении Алейска, не справился с управлением, выехал на встречку и допустил столкновение с автомобилем «МАЗ» с прицепом, под управлением водителя — мужчины 1969 года рождения.

В результате ДТП водитель автомобиля Honda CR-V погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и выясняют все обстоятельства произошедшего.