В Барнауле продолжают ремонтировать дороги с использованием холодного асфальта

Ремонт ведется в две смены.

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Сегодня, 23 марта 2021 года, бригада МБУ «Автодорстрой» работает на участке улицы Власихинской в границах улиц Попова и Ускова. Ночью укладывать холодный асфальт будут на участке Павловского тракта в районе пересечения с улицей Попова.

В пресс-службе мэрии напомнили, что ремонт с применением холодного асфальта в Барнауле начался в конце февраля 2021 года с проблемного участка дороги на Павловском тракте. Всего планируется отремонтировать 26 участков. По муниципальному заданию в 2021 году дорожная служба этим методом отремонтирует порядка 180 квадратных метров дорог за 550 тысяч рублей. На сегодня выполнена уже треть работ — отремонтировано 60 квадратных метров.

Отметим, холодный асфальт производится на собственном асфальтобетонном заводе, водящем в структуру МБУ «Автодорстрой». На период межсезонья было заготовлено 36 тонн.

К текущему ремонту с использованием горячего асфальтобетона МБУ «Автодорстрой» приступит при наступлении благоприятных погодных условий, положительной среднесуточной температуры воздуха выше 5 градусов тепла и высыхании дорожного покрытия.