В Барнауле проводят профилактические рейды вблизи водоемов

С 22 по 29 марта в Барнауле проводят очередной цикл рейдов в рамках акции «Безопасный лед», направленной на профилактику происшествий, связанных с провалом людей и автомобильного транспорта под лед.

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Рейды провели уже в местах возможного выхода и выезда на лёд на Барнаулке, по улице Вербная, 5а Центрального района, на водоеме вблизи домов по улице Гущина, 150/2, 150/3 Ленинского района.

Во время рейдов сотрудники управления по делам ГОЧС Барнаула и представители народной дружины «Барнаульская» раздали 14 памяток, провели беседы с жителями ближайших домов о необходимости соблюдать правила безопасности.

Управление по делам ГОЧС Барнаула напоминает родителям, что во время весенних каникул необходимо усилить контроль за местами игр детей. Нельзя допускать детей к водоемам. Нужно предупредить их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера.

Следует помнить, что на весеннем льду легко провалиться. Быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов. Весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.

Что делать, если случилась беда:

не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание;

раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения;

попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а затем и другую ноги на лед;

если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу;

ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность.