Зарплаты алтайских соцработников вырастут дважды в 2021 году

Об этом 22 марта 2021 года сообщила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина на аппаратном совещании Правительства региона.

Фото: Правительство Алтайского края

Дополнительные 198 млн рублей в Алтайском крае выделили на повышение заработной платы работников подведомственных учреждений по поручению губернатора Виктора Томенко Министерству социальной защиты региона.

«Это позволит дважды в текущем году повысить работникам заработную плату. С 1 марта на 11% увеличится средняя зарплата специалистов управлений социальной защиты, центров занятости, многофункциональных центров. И с 1 октября всем работникам учреждений планируется индексация заработной платы на 4,3%», — сообщила Наталья Оськина.

Эти меры позволят доукомплектовать штат сотрудников МФЦ, на которых сегодня лежит огромная нагрузка по обработке обращений граждан, а также в связи с передачей в МФЦ услуг Пенсионного фонда РФ, налоговой службы и других ведомств.

Всего в регионе увеличение заработной платы затронет 8,5 тысячи сотрудников социальной отрасли, передаёт Правительство Алтайского края.