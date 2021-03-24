Диетолог рассказала об опасности свежего хлеба

Прежде, чем стать безопасным для желудка, свежая выпечка должна пролежать определенное время.

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Свежий ароматный хлеб сложно переваривается и обладает более высокой кислотностью, чем черствый. Особенно свежая выпечка опасна для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

«Считается, что свежий хлеб обладает большей кислотностью. Поэтому при заболеваниях органов ЖКТ лучше использовать хлеб, которому уже есть восемь часов, или вчерашний хлеб — для предупреждения обострений хронических заболеваний, того же гастрита, язвенной болезни», — объяснила в интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева.

Со временем хлеб черствеет, а его структура меняется, именно этот процесс влияет на полезные и вредные свойства продукта.

«Меняются кислотные свойства, полезность и вредность для желудка. Вчерашний хлеб лучше воспринимается желудком. С точки зрения пользы лучше взять вчерашний хлеб или сухарик», — считает эксперт.

По её словам, приятные вкусовые ощущения являются скорее недостатком, чем достоинством свежего хлеба. Ведь из-за них можно съесть больше этого продукта, чем следует.