Художница из Новых Зорь привезла в Барнаул персональную выставку

Экспозиция «Моя маленькая вселенная» Анастасии Шангиной открылась 18 марта в арт-галерее «Республика ИЗО». Для художницы она стала уже четвертой и самой большой по сравнению с предыдущими. В нее вошло 23 работы.

Дочка Ярослава – главная помощница Анастасии Шангиной.

Фото Михаила Полубедова

Анастасия Шангина по образованию художник-живописец, окончила Новоалтайское художественное училище. Живет она недалеко от Барнаула, в поселке Новые Зори, где возглавляет художественное отделение в местной школе искусств.

– Работать с детьми не всегда бывает просто, – делится Анастасия. – Но плюсов в этом довольно много. Когда ты в их окружении, то никогда не стареешь. Всегда находишься в курсе новых веяний, новых увлечений. Знаешь, что сейчас смотрят, что слушают.

Влюбленность вдохновляет

Все работы, представленные на выставке, разноплановые. Есть и пейзажи, и портреты, изображения животных и насекомых, какие-то фантазийные сюжеты. Образы Анастасия черпает отовсюду, нет каких-то особых предпочтений.

– Я всегда остаюсь верна своему мужу, но как художник восхищаюсь кем угодно и чем угодно – реальным человеком, цветком, историческим персонажем. А потом изливаю эти чувства на полотна. Могу буквально влюбиться в лишайник в лесу. Вы хоть раз его вблизи видели? Это просто космос! Его хочется разглядывать и разглядывать. Или, например, муравьи, которые встречаются во многих моих работах. Я, когда загорелась идеей их изображать, долго изучала их строение и анатомию. А горы для меня настоящее место силы, там сплошная влюбленность. Когда я на них смотрю, я их не вижу. Мне кажется, что это огромные люди, которые жили до нас. А мы сейчас по сравнению с ними мураши, – говорит художница.

Импульсивность ей не свойственна. Каждую идею она долго вынашивает перед тем, как сесть за холст. Даже если есть какой-то предварительный эскиз, конечный результат может оказаться совершенно другим. В процессе создания возникают новые образы, которые просятся стать частью полотна. Порой даже сам автор удивляется тому, что у нее получается в итоге. Так, например, работа «Игра в Бога» изначально задумывалась как просто поле с одуванчиками. А потом на нем появились собака, человек и фрисби, которая раскрашена как земной шар.

Анастасия Шангина:

«На каждой моей работе вы можете найти особый знак вместо подписи – это круг с треугольником и точкой внутри. Дело в том, что на радужке моего глаза есть такой треугольник. Таким образом я показываю то, что мои картины – это то, как я вижу мир».

Одну идею Анастасия вынашивала порядка пяти лет. Это был эскиз преддипломной работы, который в училище не дали реализовать. Сейчас готовую картину «Тартария» можно увидеть на выставке. На ней изображен полоцкий князь Всеслав Брячиславич с войском. Здесь соединились интерес девушки к мистике и любовь к творчеству певицы Пелагеи. В одной из песен она поет про князя-оборотня. Как оказалось, Всеслав был последним языческим князем на Руси, которой правил 50 лет, что для XI века просто немыслимо. Про него ходило много легенд, и были слухи, что он мог превращаться в разных зверей. Вся эта история очень вдохновила Анастасию, дав волю ее творчеству.

Духовный учитель

Центральную позицию выставки занимает автопортрет девушки. На нем изображены два образа – ее и Симбы из диснеевского мультфильма «Король Лев».

– Мы все в жизни себя с кем-то сравниваем. Я, например, ассоциирую себя с этим персонажем. Как помните, в мультике Симба потерял себя, он не знал, кем же все-таки является на самом деле. И к нему пришел учитель – обезьяна Рафики, который направил его на верный путь. Вот в моей жизни тоже появился такой человек – наставник по йоге. Благодаря ему моя любовь к этой практике очень глубоко внутри засела. Я считаю, что так везде – если учитель живет, прямо горит своим делом, то и его ученикам оно будет по душе, – рассказывает художница.

Особая техника

Девушка использует разные материалы для своих работ. Здесь и гуашь, и масло, и акрил, а также разные интересные комбинации.

– Я открыла для себя – и, думаю, для других тоже – новую технику. Такого я больше не видела ни у одного художника. Я сочетаю пирографию (рисунок по дереву выжигательным аппаратом) и масло. Мне хотелось добиться какой-то теплой фактуры, которую краска не дает. Долго искала и не могла представить, как же можно ее добиться. Решила пойти путем разных комбинаций, и о чудо! Нашла именно то, что хотела. В этой технике на выставке выполнена кора деревьев на некоторых картинах, работа, посвященная Василию Шукшину, и некоторые другие, – рассказывает Анастасия.

У художницы есть маленький соавтор – дочка Ярослава, которой скоро исполнится четыре года. Она, как и мама, любит рисовать. Если ничем больше не увлечена, с ней никто не сидит из близких, а Анастасия работает над картиной, то девочка рвется помогать. Ей ставят отдельный холст, дают краски, но не всегда это спасает. На некоторых работах, в том числе на тех, что представлены на выставке, можно найти карандашные завитки или еще какие-нибудь незапланированные элементы, «умело» внесенные детской рукой.