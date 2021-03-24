Из-за непогоды участок Чуйского тракта закрыли для грузового транспорта и автобусов

24 марта 2021 года с 14:30 Чуйский тракт с 213 по 345 км (от развязки возле Новоалтайска до въезда в Бийск) перекрыли для движения пассажирских автобусов и большегрузов.

Это связано со сложными метеорологическими условиями: на трассе снег, метель, ветер 20-25 м/c, при порывах – до 40 м/с, ограниченная видимость.

Проезд для легкового транспорта по Чуйскому тракту открыт, однако по возможности следует воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.

Трасса А-322 остается закрытой для всех видов транспорта на участке от Барнаула до Рубцовска (км 11 – км 298).

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных дорогах Алтайского края и Республики Алтай можно по телефонам центра управления производством ФКУ Упрдор «Алтай»: 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69 (круглосуточно).