Лебеди покинули алтайский заказник

Они улетают небольшими группами в Салехардскую тундру — строить гнезда и выводить птенцов.

Фото: Лия Варкентин

Это связано с наступлением теплой погоды. Зимовавшие на незамерзающих озерах в Советском районе, в том числе в заказнике «Лебединый» лебеди-кликуны покидают Алтайский край.

В настоящее время на озере Светлом почти не осталось птиц, передаёт Минприроды региона.

Зимой инспекторы заказника кормили птиц зерносмесями. У туристов тоже была эта возможность — мешочки с кормом стояли на смотровых мостках.

В январе на озере Светлом было более 1 000 лебедей-кликунов и около 2 000 уток (в основном кряквы). Ещё примерно 400 особей лебедей отмечались на соседних незамерзающих озёрах.