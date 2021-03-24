Очередного браконьера задержали алтайские полицейские

Он убил самку кабана, у которой в ближайшее время могли бы появиться детеныши.

О незаконной охоте полицейским рассказал специалист регионального министерства природных ресурсов и экологии. При проверке охотничьих угодий в лесном массиве в окрестностях села Костин Лог на дороге он обнаружил след от снегохода с кровяными пятнами. В ходе осмотра окрестностей выяснилось также, что убитым животным является самка кабана.

Сотрудники полиции в короткие сроки задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1981 года рождения, который не имел лицензии на добычу диких животных. В ГУ МВД России по Алтайскому краю также отметили, что для степной зоны дикий кабан является редким животным. А охота на ожидающую потомство самку запрещена. Это стало отягчающим моментом.

Своими действиями охотник нанёс государственному охотничьему фонду почти 100 тысяч рублей. Предварительно установлено, что подозреваемый выехал на снегоходе в ленточный бор, расположенный неподалеку от села, и там застрелил самку кабана.

На месте совершения преступления и на территории дома подозреваемого изъяты три гильзы, окурок сигареты, оружие, пластиковые сани, вещество бурого цвета, шерсть, которые направлены на экспертизу.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту б части 1 статьи 258 УК РФ (Незаконная охота).

Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Как оказалось, ранее задержанный уже неоднократно привлекался к ответственности за незаконную охоту. Расследование продолжается.