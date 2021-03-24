Утки-лебеди. Корреспондент «ВБ» успел застать последние мгновения завершающейся зимовки пернатых в самом красивом заказнике Алтайского края (много фото).

Почти все лебеди, зимующие в Советском районе в заказнике «Лебединый», отправились к местам постоянного гнездования.

Лебеди покинули озеро Светлое. Фото Ярослава Махначева.

Егерь заказника «Лебединый» Алексей Солдатов рекомендует посещать известное на всю Россию, а то уже и мир, озеро, до 15 марта. Мы поехали на неделю позже, и, можно сказать, нам повезло – нет, птицы на озере есть и сейчас, но вот подобраться к смотровой площадке уже не так просто: снежная дорога с наступлением оттепели раскисает, проваливается, ехать и идти некомфортно. Нам же досталась еще морозная суббота, так что добрались.

Но вот лебедей было уже мало. Еще на подходе обратил внимание – привычного птичьего «говора», обычно разносящегося на большое расстояние, не слышно. У смотровой площадки на воде сидели сотни полторы-две лебедей. Неужели все улетели?

– Конечно, некоторые уже отправились в Анадырь, на Чукотку и другие северные районы, где эта птица гнездится, – рассказывает Алексей Солдатов. – Но у нас в заказнике лебедей еще много. Правда, на воде они сидят, когда холодно. А сейчас тепло, они разлетелись по окрестностям. Сил набираются, питаются, ведь их основной рацион все-таки не зерно, а растительная пища, водоросли. Почему они решили когда-то сюда прилетать на зимовку? Потому что здесь незамерзающий водоем, в котором за лето нарастает большое количество этих самых водорослей. Подкармливать их люди начали уже позже.

1460 лебедей перезимовали в заказнике Алтайского края в этом году это на 200 особей больше, чем в прошлом сезоне.

Лебеди сидят на воде, сказать, что мирно и тихо не получается. Активно общаются меж собой, изредка кто-то начинает гонять собратьев по водной глади. Между ними лавируют утки, а под водой, словно субмарины, курсируют гоголи. Иногда они в прямом смысле слова торпедируют лебедей – смотрится забавно. В воздух при этом никто не поднимается – как говорит егерь, летать в сырую погоду тяжело.

Вдруг, как по команде, лебеди стартовали и уплыли дружной толпой от смотровой площадки метров на 200-300 – аудиенция окончена.

– Может, испугались чего-то, а может, уже на погоду реагируют, на потепление, к отлету готовятся, – говорит Алексей Солдатов.

Улетают лебеди партиями – птица стайная, решил вожак, что пора, и полетели. А лидер другой стаи может и подождать денек-другой, пока его интуиция в путь не позовет.

– Летят, конечно, они не весь маршрут за один раз, – улыбается Алексей Солдатов. – Начинают освобождаться ото льда водоемы, появляются промоины на Бие, Катуни, других реках, вот они и перемещаются от полыньи к полынье.

Гоголи тоже Алтайский край покидают, здесь не гнездятся. А вот утки остаются тут. Давно уже поняли, что им и здесь хорошо, чего зря крылья бить.

Кстати, и лебеди улетают тоже не все: остаются «пенсионеры», не способные завести потомство, или больные птицы, раненые. Живет, например, на озере лебедь с поврежденным крылом – поселился уж пару лет как, если не больше, местным стал, в общем.

А у егеря и летом забот хватает. – Территория большая, три озера, реки – большие водные ресурсы. Следим за рыбаками, чтобы не было браконьеров. Кроме того, у нас 96-километровый участок Катуни, на ней несколько десятков островов. С них в поля сейчас выйдут копытные, у них будет отел, тоже надо помогать, следить, – рассказывает Алексей Солдатов.