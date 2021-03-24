В Мизюлинской роще уберут аварийные деревья и посадят новые

Зеленые насаждения при её благоустройстве будут максимально сохранены.

Об этом сообщил 23 марта 2021 года председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев на выездном совещании по благоустройству зеленой зоны. В нем приняли участие главный инженер проектов проектного института «Алтайгражданпроект» Дмитрий Ударцев, представители ТОС микрорайона «Солнечный», ТСЖ «Мизюлинская роща», неравнодушные жители.

Напомним, Мизюлинская роща стала одним из победителей в интернет-голосовании за общественные территории, которые будут обновлены в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». По его итогам данная территория набрала 2 213 голосов (10.41% от общего количества участников). Работы по благоустройству территории выполнит ООО «СК «Город» за 58,3 млн рублей.

В Мизюлинской роще планируется сделать велодорожки шириной 2,5 м по периметру территории, пешеходные дорожки с учетом уже сформировавшегося направления движения. На территории зеленой зоны обустроят освещение, установят 89 скамеек, перголы (навесы) и качели, 54 урны. Проектом предусмотрена организация открытых лестниц. Для удобства маломобильных групп населения, провоза багажа, проезда санок и колясок на пути движения пешеходов предусмотрены пандусы.

«Большая работа была проведена с населением. За основу мы взяли уже имеющийся эскизный проект рощи, разработали его технически, подготовили сметы. Из интересных объектов, которые здесь появятся — три равноудаленные детские площадки в эко-стиле с использованием натуральных материалов. Будет обустроена большая сеть пешеходных дорожек и велодорожка. В процессе планирования было важно «не навредить»: территория уже сложилась и активно посещается жителями. Кроме того, проект будет дорабатываться в процессе проведения работ. Мы готовы учитывать мнение проживающих здесь людей», — рассказал о проекте благоустройства зеленой зоны Дмитрий Ударцев.

По словам Надежды Рябикиной, председателя ТОС микрорайона «Солнечный», жители Барнаула любят этот зеленый уголок и ранее помогали в его благоустройстве.

«Так, в рамках грантов мы здесь устанавливали скамьи, активный житель Геннадий Долгополов сам высадил здесь больше четырех сотен дубов, ухаживает за ними. Когда объявили голосование, ТОС организовал жителей, молодежь, чтобы Мизюлинская роща обязательно стала победителем. Очень хочется, чтобы здесь появились удобные скамьи и освещение», — сказала Рябикина.

Ольга Белорукова, управляющий ТСЖ «Мизюлинская роща», отметила, что далеко не у каждого барнаульца рядом с домом есть хотя бы небольшой сквер. А Мизюлинская роща хоть и нуждается на сегодняшний день в благоустройстве и обновлении, но находится рядом.

«Ознакомившись с проектом, я сделала для себя вывод, что здесь не только внешне все изменится, но и функционально роща преобразится. Появятся зоны отдыха, здесь можно будет проводить встречи спортклубов, заниматься велосипедным спортом», — сказала Белорукова.

Антон Шеломенцев отметил, что все зеленые насаждения, которые есть на территории рощи, будут максимально сохранены.

«Сейчас на территории зеленого уголка произрастает порядка 1000 деревьев. Весной мы проведем повторное обследование зеленых насаждений, убирать будем только аварийные деревья (потому что это вопрос безопасности людей) и поросль клена, которая мешает пешеходным связям. Решение о сносе будут приниматься комиссионно. Кроме того, в рамках контракта в роще высадят 129 деревьев и 559 кустарников. Среди пород — сосна, лиственница, пирамидальный тополь, сибирская ель и другие. Предварительно мы провели опрос жителей о том, что они хотели бы видеть на территории зеленой зоны, они отражены в проекте. Проектная документация прошла согласование с общественной комиссией, которая работает по реализации нацпроекта. Кроме того, мы находимся во взаимодействии с местными жителями и с представителями ТОС и ТСЖ, в том числе по вопросу контроля запланированных работ», — подчеркнул Антон Шеломенцев.

Первые работы в Мизюлинской роще — геодезические и подготовительные — начнутся после схода снега и потепления, ориентировочно в начале мая. Благоустройство, согласно контракту, завершится до 1 сентября 2021 года.