В Роспотребнадзоре назвали продукты, которые нужно есть в марте

Приверженцы правильного питания знают, насколько полезны фрукты. Они богаты клетчаткой, а также имеют низкую калорийность, помогают снизить вес, очистить кишечник от токсинов и скорректировать уровень холестерина. Весной, когда вопрос о том, где взять витамины для своего организма, стоит особенно остро, мы, конечно, обращаемся к вкусным и спелым фруктам. Какие из них наиболее ценны – рассказывает Роспотребнадзор.

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Яблоко

Яблоко содержит клетчатку и пектины. Эти вещества помогают пищеварительной системе оставаться в тонусе, поскольку очищают кишечник и нормализуют перистальтику. Если съедать даже по одному яблоку в день, через некоторое время можно почувствовать значительное улучшение самочувствия.

Также в этом полезном фрукте много железа, которое необходимо организму для выработки гемоглобина. Людям, подверженным анемиям, советуют есть яблоки, чтобы восполнить недостаток этого элемента и улучшить состояние крови. Отличительной особенностью железа, содержащегося в яблоках, является его хорошая биологическая усвояемость.

Банан

Этот фрукт обладает уникальными свойствами в борьбе со стрессом, сезонной депрессией и плохим настроением. Группа витаминов В (В1, В2, В6), витамины С и РР отвечают за питание организма – они помогут педагогу быть энергичным и работоспособным. Бета-каротин, кальций, калий, железо, фтор, фосфор – все они снижают уровень «плохого» холестерина, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта и сердечной системы. А здоровый человек чувствует себя значительно лучше и в эмоциональном плане.

Гранат

Внутри плода граната может содержаться от 400 до 900 маленьких косточек, окруженных сочной сладкой бордовой мякотью. Это кладезь витаминов, минералов и микроэлементов, необходимых нашему организму. Исследования последних лет показали, что гранат и продукты его переработки имеют противовоспалительное, противоопухолевое, гипотензивное действие. Плоды благотворно влияют на сердце и сосуды, ЖКТ, мочеполовую и эндокринную системы. Кроме того, гранат как природный антиоксидант положительно влияет на состояние кожи и полости рта.

Больше всего в гранате витаминов C, Р, B6 и В12. Они укрепляют иммунитет, сосуды, нервную систему. Высока концентрация кислот, клетчатки, дубильных веществ. При регулярном употреблении гранат может служить профилактикой отравлений.

Ананас

Наиболее полезный фрукт для желающих похудеть. Он содержит бромелаин. Это вещество, которое выводит кишечных паразитов, а также успешно расщепляет белки и углеводы. Этот фрукт усиливает процесс пищеварения, а потому успешно применяется даже в самых жестких диетах. Комплекс активных веществ ананаса позволяет снизить вязкость крови, укрепляет сосудистые стенки, облегчает симптомы при заболеваниях поджелудочной железы. Сбалансированный витаминно-минеральный состав фрукта благотворно влияет на детский организм. Однако в чистом виде его не рекомендуется давать до наступления семи лет.

Авокадо

Авокадо богато белками и клетчаткой, витаминами С, В и D и Е. Кроме того, в нем содержится фолиевая кислота. Благодаря жирным кислотам в составе он улучшает память и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. А содержащийся в нем калий нормализует работу сердца.

Кроме того, авокадо снижает артериальное давление, нормализует кровообращение и кроветворение, повышает работоспособность и иммунитет и помогает пищеварению. Плод содержит много пищевых волокон, которые не перевариваются нашим организмом, а действуют, как губка: собирают в кишечнике токсины и другие вредные вещества, а после выводят естественным путем из организма. Пищевые волокна также помогают снизить уровень сахара в крови и удерживать его в допустимых пределах.