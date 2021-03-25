Барнаульца задержали за «развод» при сдаче коттеджа в аренду

Обманывал 27-летний мужчина барнаульцев в канун Нового года.

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На двух известных интернет-сайтах в конце 2020 года житель Барнаула разместил объявления о сдаче жилья в аренду.

Когда желающие арендовать коттедж звонили арендатору, то собеседник просил их перевести на банковскую карту предоплату 3-4 тысяч рублей. Граждане, не подозревая, что общаются с мошенником, переводили деньги, будучи уверены в том, что жильё забронировано, и они смогут в запланированный день провести в нем время. Но когда приходили по указанному адресу, становилось известно, что собственники жилья не планируют сдавать его в аренду. После этого потерпевшие обращались в полицию.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. У него в ходе обыска изъяли сотовые телефоны и незарегистрированные сим-карты. Также установлено, что деньги потерпевшие перечисляли злоумышленнику не на банковскую карту, а на электронный кошелек.

По предварительным данным, подозреваемый похитил у граждан около 20 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В настоящее время отделом дознания проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Отдел организации дознания Алтайского края предупреждает: чтобы не стать жертвой мошенников необходимо проявлять бдительность!

Не переводите свои денежные средства в качестве залога (предоплаты) за аренду и приобретение жилья, не осмотрев его, и не убедившись в том, что лицо, пытающееся сдать (продать) жилье, является его собственником.

Кроме того, ни при каких обстоятельствах никому не сообщайте номер банковской карты, 3 цифры на ее обратной стороне либо цифровой код, поступивший в смс-сообщении. Сотрудникам банка запрещено выяснять у клиентов подобные сведения.

В случае, если Вам позвонил неизвестный и сообщил о том, что по Вашей карте проводятся сомнительные операции, на Вас пытаются оформить кредит, то прервите разговор и сами обратитесь на горячую линию банка! По возможности обратитесь в ближайший офис банка. Помните, без Вашего участия в большинстве случаев злоумышленники не смогут получить доступ к Вашим средствам!