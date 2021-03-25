Барнаульские гимнасты победили на турнире «Кузбасская весна»

Областные соревнования по спортивной гимнастике «Кузбасская весна», посвященные 300-летию Кузбасса, прошли в Кемерово 19–20 марта 2021 года.

Фото: «Алтайский спорт»

Участие в соревнованиях приняли около ста спортсменов в возрасте от 7 до 15 лет — из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Кемерово, Ленинска-Кузнецкого, Новокузнецка, Новосибирска, Омска и Северска, пишет «Алтайский спорт».

Команда из Барнаула, в составе которой выступали спортсмены СШОР Сергея Хорохордина Сергей Жабин, Илья Брылин, Глеб Хорошилов, Артем Лебедев и Никита Фоминцев, заняла первое место в турнире.

Второе место заняла команда города Кемерово, третье — Новосибирска.

В девичьих соревнованиях команда Барнаула в составе Мирославы Ерохиной, Татьяны Васильевой, Лады Головиной, Марии Омельченко и Элеоноры Кармез, стала третьей.

На первую ступень пьедестала поднялась команда Кемерово, на вторую — Ленинска-Кузнецкого.

В гимнастическом многоборье первое место среди юношей по программе первого спортивного разряда занял барнаулец Илья Брылин. Третьими в многоборье были по программе кандидатов в мастера спорта Сергей Жабин, по программе третьего спортивного разряда — Артём Лебедев, оба из Барнаула.

Среди девушек серебро в многоборье по программе второго спортивного разряда завоевала Дарья Карпова из Бийска, а по программе первого юношеского разряда — Анна Купер из Рубцовска. Второе место по программе первого юношеского разряда заняла рубцовчанка Алиса Быкова.