Школьники из Барнаула победили на межрегиональном IT-хакатоне

Учащиеся Детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22» одержали сразу несколько побед на хакатонах всероссийского уровня в первые дни.

2 марта 2021 года были подведены итоги регионального хакатона VR/AR «VRеале», где две барнаульские команды «NewUnity Project» и «Котята» стали победителями и призерами в треке «Создание игр» (high level). В нём ребята за четыре дня создали игры в виртуальной реальности для изучения физики и экологии в школе.

С 5 по 7 марта команда кванторианцев из лицея № 129 — Андрей Клеймуш, Светлана Матвеенко, Ольга Матвеева, Василий Сочивко — приняла участие в Открытом межрегиональном хакатоне «VR/ARCrimea» в Севастополе. Ребята стали победителями в треке «Medicine» от партнера — компании VRMedLab. За три дня они придумали и разработали прототип приложения, помогающего людям после инсульта и детям с ДЦП восстанавливать двигательные функции.

«Участие в хакатоне VR/ARCrimea представило нам возможность попробовать новое оборудование — шлем OculusQuest 2, благодаря которому мы смогли реализовать наш кейс. Мы создали игру, где пользователь в виртуальной реальности без контролеров выполняет определенные движения, развивая моторику рук. Сам же хакатон проходил в Севастополе, красивом городе-герое. В Кванториуме с открытия и до окончания мероприятия царила напряженная атмосфера: команды были очень сильные. Прилагая усилия, мы достигли победы, чему были безумно рады. Организаторы — потрясающие и интересные! Спасибо за хакатон!», — поделился Андрей Клеймуш, капитан команды.

В соревнованиях приняли участие 24 команды из Барнаула, Екатеринбурга, Миасса, Томска, Королёва, Новочебоксарска, Твери, Курска, Химок, Ульяновска, Липецка, Алушты, Феодосии и Севастополя. Ребята соревновались в пяти треках с кейсами от партнеров: Industry, Medicine, Security, Business, Aqua.