Барнаульский футболист в составе сборной России поставил победную точку в матче с Мальтой

24 марта 2021 года национальная сборная России провела первый матч в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. В её составе играет футболист из Барнаула.Александр Соболев

Фото: Reuters

Вчера на стадионе в Та-Кали наша команда встретилась с Мальтой и одержала победу со счетом 3:1.

За всю игру успешные атаки на ворота соперников совершили Артем Дзюба, Марио Фернандес и нападающий «Спартака» Александр Соболев. Свой гол барнаульский спортсмен забил на 90 минуте матча.

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Сейчас сборная России возвращается в Сочи, а 27 марта футболисты сыграют с командой Словении, которая в Любляне со счётом 1:0 переиграла серебряных призеров чемпионата-2018 хорватов, пишет «Алтайский спорт».